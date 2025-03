Stand: 05.03.2025 12:30 Uhr Jetzt für Eurovision Song Contest in Basel akkreditieren

Medienvertreter*innen können sich ab sofort für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel akkreditieren. Wenn Sie von den Halbfinalen am 13. und 15. Mai und/oder dem Finale am 17. Mai berichten möchten, melden Sie sich bitte direkt über die Akkreditierungs-Webseite https://eurovision.tv/mediacentre/accreditation an - möglichst bis Mitte April. Unter anderem werden Sie bei der Anmeldung um die Angabe gebeten, für welches Land Sie sich akkreditieren möchten; wenn Sie für ein Medium aus Deutschland arbeiten, entsprechend „Germany“.

Bei den Anmeldungen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: „Press Online“ (für den digitalen Zugang zum Pressezentrum) oder „Press Onsite“ (für den Zugang zum Pressezentrum vor Ort, zur ersten Generalprobe jeder Show - Film- und Audioaufnahmen sind dort nicht erlaubt - sowie zum Online-Pressezentrum).

Die Anmeldungen prüft zunächst der NDR – der Sender ist für die deutsche Delegation verantwortlich. Da die EBU jedem Land nur ein sehr begrenztes Presse-Kontingent zur Verfügung stellt, bitten wir um Verständnis, dass wir nicht alle Akkreditierungs-Wünsche werden berücksichtigen können.

Eine Akkreditierung für „Press Onsite“ bedeutet nicht, dass Sie während der Live-Sendungen (Semifinale und Finale) einen Platz in der Halle haben – die Sendungen können Sie im Pressezentrum verfolgen.

Über den Link https://eurovision.tv/mediacentre/accreditation finden Sie zudem weitere Informationen, so das „Accreditation Handbook“.

