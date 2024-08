Stand: 12.08.2024 10:21 Uhr Medienkompetenz für Pädagogen – NDR Workshops zum ARD Nachrichtentag

Lehrkräfte und Pädagogen stehen vor der Herausforderung, Jugendlichen in einer schnellen Nachrichtenwelt den Umgang mit Desinformation zu erklären. Was tun, wenn sie sich selbst nicht sicher fühlen im Umgang mit Falschmeldungen und (digitalen) Medien? Im „Jahr der Nachricht“ lädt der NDR Pädagoginnen und Pädagogen am 19. September 2024, dem ARD Nachrichtentag für einen Blick hinter die Kulissen in verschiedene Redaktionen ein. Ziel der Angebote in Hamburg, Hannover, Kiel und Schwerin ist es Einblicke in die redaktionelle Arbeit zu geben, für den richtigen Umgang mit Falschmeldungen zu sensibilisieren und Nachrichtenkompetenz zu vermitteln. Mit dabei sind unter anderem die TikTok-Redaktion der tagesschau, NDR Info und alle NDR Landesprogramme.

Ab sofort sind alle Angebote zum „Tag der Nachricht“ unter ndr.de/einfachmedien buchbar.

Angebote in Hamburg-Lokstedt

Workshop mit Redaktionsbesuch: Inside NDR Info

Instagram-Reel, Radiostudio, Fernsehschnitt, Whatsapp-News: Wir besuchen verschiedene Redaktionen bei NDR Info und kommen mit Journalist*innen und Medienmacher*innen ins Gespräch. Wie wählen sie Themen aus? Woher bekommen sie ihre Informationen? Und wie produzieren sie ihre Inhalte? Wir sind dabei und blicken überall rein, wo gerade etwas Spannendes passiert.



Workshop mit Redaktionsbesuch: Ein Tag als Nachrichtensprecherin beim Hamburg Journal

Waren Sie schon mal in einer Nachrichtenredaktion? Mit Moderatorin Merlin van Rissenbeck geht's zum Hamburg Journal. Dort lernen Sie, wie Moderator*innen arbeiten, wie Nachrichten entstehen und worauf Sie achten müssen, wenn Sie sie schreiben und sprechen.



Workshop: How to TikTok mit der tagesschau

Vapen auf dem Schulhof oder die neuesten politischen Entwicklungen im Bundestag: Was ist heute das wichtigste Thema für den TikTok-Kanal der tagesschau? Das entscheiden Sie mit TikTok-Host Felix Edeha in einer gemeinsamen Redaktionskonferenz. Anschließend schreiben Sie einen Storyboard-Entwurf und entwickeln Bild-Ideen für eine TikTok-gerechte Umsetzung.



Panel: Wie flext die tagesschau auf Social?

Sie ist DIE News-Redaktion Deutschlands: Die tagesschau - vor allem bekannt durch die 20-Uhr-Ausgabe im TV - produziert inzwischen auch Nachrichten für Schülerinnen und Schüler auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. Mit großem Erfolg: Mehr als 14 Millionen Accounts folgen #TeamBlau. Doch muss die tagesschau überhaupt im Social Web sein? Isabella David-Zagratzki und Patrick Weinhold leiten die Redaktion und zeigen, mit welchen Herausforderungen es die Journalist*innen in der Plattform-Welt zu tun haben und worauf sie bei ihrer Berichterstattung besonders achten müssen. Und Sie würden gerne von Ihnen wissen: Was wünschen Sie sich eigentlich von der tagesschau für Ihre Schülerinnen und Schüler?

Angebot in Schwerin

Redaktionsgespräch & Studioführung mit Schulterblick

Nach einer Führung durch das Landesfunkhaus von Mecklenburg-Vorpommern können Pädagoginnen und Pädagogen die Arbeit im Newsroom selbst erleben. Wie werden Nachrichten ausgewählt und worüber wird dabei diskutiert? An welche Regeln müssen Journalist*innen sich halten? Hier kommen Sie mit Journalist*innen aus der Region ins Gespräch.

Angebot in Hannover

Redaktionsgespräch & Studioführung mit Schulterblick

Nach einer Führung durch das niedersächsische Landesfunkhaus können Pädagoginnen und Pädagogen die Arbeit im Newsroom selbst erleben. Josy Wübben und Jörg Christoffer freuen sich auf ein Gespräch mit Ihnen über die redaktionellen Abläufe und Regeln.

Angebot in Kiel

Workshop mit Redaktionsbesuch: So geht News

Wie macht man Nachrichten? Wie wählen Journalist*innen Themen aus? Und wie produzieren sie ihre Inhalte? In diesem Workshop produzieren Sie selbst News, erlernen Regeln und Abläufe einer Redaktion und kommen mit erfahrenen Journalist*innen ins Gespräch.



12. August 2024 - ASR

