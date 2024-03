Stand: 06.03.2024 05:00 Uhr Treffen am digitalen Lagerfeuer - Bodo Wartke bei NDR 90,3 über sein Corona-Fazit

"Wir haben alle echt arg Federn gelassen." In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" gewährt der erfolgreiche Klavier-Kabarettist Bodo Wartke einen tiefen Einblick in sein Leben während der Pandemie. Dabei spricht er über die Herausforderungen, aber auch über unerwartete positive Erfahrungen, die diese Zeit mit sich brachte.

Für Wartke war die Pandemie eine Phase mit widersprüchlichen Erfahrungen. Einerseits schildert er den Verlust seines sterbenskranken Vaters während dieser Zeit. Gleichzeitig habe er aber auch Trost darin gefunden, seinen Vater intensiv begleiten zu können. "Corona hat auch viel Positives für mich gebracht", sagt er. "Ich hatte Zeit und konnte mich um meinen Vater kümmern. Für diese Zeit bin ich total dankbar, die noch mit ihm verlebt haben zu können vor seinem Tod."

Darüber hinaus hebt Wartke die kreativen Möglichkeiten hervor, die sich ihm während der Pandemie boten. Insbesondere entdeckte er neue Formate für seine Auftritte, darunter Streaming- und Zoom-Konzerte aus dem Homeoffice. Diese intimen Auftritte ermöglichten es ihm, direkt mit seinem Publikum in Kontakt zu treten, eine Erfahrung, die er bei traditionellen Live-Konzerten so nicht hatte. "Ich saß zu Hause am Klavier, Rechner obendrauf und hab halt für die Leute ein Privat-Konzert gegeben", erklärt er. "Man kann darüber reden. Wie geht es euch? Wie kommt ihr klar und so. Und die Leute waren zum Teil von sonstwo zugeschaltet. Aus Indien, aus Kanada, aus Amerika. Das war dann eben auf einmal möglich."

Im Gespräch mit NDR 90,3 Host Daniel Kaiser erzählt Wartke auch von dem Unfall, bei dem er einen Teil seines linken Ringfingers verloren hat und warum er auch gerne Medizin studiert hätte. Und er verrät, was sein Sohn von seiner Leidenschaft für das Erfinden skurriler Wortspiele hält.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg" - das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Ilka Steinhausen, die diesen Podcast im zweiwöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter: https://www.ndr.de/903/podcast5108.html

