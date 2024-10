Stand: 21.10.2024 11:39 Uhr Sondersendungen, Hintergründe, Interviews und Analysen: Highlights der tagesschau zur US-Wahl

Wer zieht ein ins Oval Office? Die Präsidentenwahl in den USA rückt näher und verspricht ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump zu werden. In den kommenden Wochen bieten tagesschau, tagesthemen, tagesschau24, tagesschau.de sowie die Social-Media-Kanäle der tagesschau eine umfassende Berichterstattung mit diversen Highlights zur US-Wahl an. In Sondersendungen, Interviews, Reportagen und Wahlanalysen erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Nutzerinnen und Nutzer Einblicke in die Dynamik des Wahlkampfes und die drängendsten Themen der Wählerinnen und Wähler.

tagesschau24

Heute, am 21. Oktober, startet auf tagesschau24 die vierteilige Interview-Serie „Black Voters“. Gemeinsam mit der renommierten New York Times-Reporterin Maya King spricht Moderator Michail Paweletz über Wahlen und schwarze Wählerinnen und Wähler im Süden der USA. Die Serie beleuchtet die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Wählergruppe beim Rennen ums Weiße Haus. Die Serie, die auch in der ARD Mediathek und auf Youtube zu finden ist, bietet tiefgehende Einblicke in die Geschichte und Gegenwart afroamerikanischer Wähler mit Fokus auf den Swing State Georgia.

Wer wird das Rennen machen? Über die Aussichten von Kamala Harris und Donald Trump, ihre Wählerpotentiale, die Ungleichheit und Spaltung in den USA spricht tagesschau24-Moderator Ulrich Timm auf der Frankfurter Buchmesse mit der Journalistin und Autorin Kerstin Kohlenberg, die dort ihr neues Buch „Das amerikanische Versprechen“ vorstellt. Ulrich Timm im Gespräch mit Kerstin Kohlenberg ist am 21. Oktober um 21 Uhr auf tagesschau24 sowie in der ARD Mediathek zu sehen.

Tagesschau24 berichtet in den Tagen nach der Wahl in langen Live-Strecken über die aktuellen Entwicklungen. Dazu sind zahlreiche Gespräche mit Korrespondent*innen sowie Expert*innen geplant.

tagesschau

In den Sendungen der tagesschau gibt es fortlaufend aktuelle Zahlen zur Wahl sowie Analysen und Reaktionen auf das Wahlergebnis. Für die tagesschau in Einfacher Sprache entsteht neben den aktuellen Sendungen ein längeres Erklärstück zur US-Wahl, das ab Ende Oktober auf https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tagesschau_in_einfacher_sprache zu finden ist und dort auch über den 5. November verfügbar sein wird.

tagesschau.de

Vom Wahltag, dem 5. November, bis zum 7. November fasst tagesschau.de alle relevanten Ereignisse und Nachrichten in einem Liveblog zusammen. Bereits ab dem 21. Oktober gibt es in Zusammenarbeit mit dem ARD Studio Washington ein Informationspaket aus Reportagen, Stichworten, Analysen und Hintergrundberichten. Außerdem gibt es ein Datenpaket zur Wahl. Alle Angebote sind unter https://www.tagesschau.de/ausland/uswahl abrufbar. Dort ist bereits jetzt die Reportagereihe der tagesthemen online, die immer dienstags den Fokus auf besonders umkämpfte Bundesstaaten und Wählergruppen legt.

tagesthemen

Neben der Reportagereihe über den Wahlkampf in den Swing States senden die tagesthemen am 5. und 6. November live aus Washington. Moderator Ingo Zamperoni wirft vor und nach der Wahl in Reportagen, Analysen und Experten-Gesprächen einen Blick auf das gespaltene Land. Dabei beleuchtet er in der Nachlese auch die aktuellen und vielleicht unerwarteten Entwicklungen der Wahl.

Social Media

Die Social-Media-Redaktion setzt auf Instagram, TikTok und WhatsApp unter anderem auf Erklärinhalte zur Wahl und dem Wahlsystem in den USA. Rund um den Wahltag sind unter anderem Insta-Stories aus den USA mit dem Fokus auf junge Wählerinnen und Wähler sowie Insta-Lives mit Einschätzungen und Analysen rund um den Wahltag geplant. Host vor Ort ist Begüm Düzgün. Ende Oktober erscheint eine neue Folge des You-Tube-Formats akkurat mit dem Thema „Kann die Unterstützung von Taylor Swift die Wahl für Harris entscheiden?“ Und auch das neue tagesschau-Format „tagesschau together“ auf Twitch wird sich mit den Wahlen in den USA befassen.

Twitch-Kanal der ARD: https://www.twitch.tv/ard

„Black Voters“ in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/video/tagesschau24/us-wahl-die-geschichte-der-black-voters-in-den-usa/tagesschau24/Y3JpZDovL3RhZ2Vzc2NoYXUuZGUvMjJjZmUwYWUtNDNiYy00NDY3LTg3MTEtMjMzOTM3N2U5MjI1

Ulrich Timm im Gespräch mit Kerstin Kohlenberg: https://www.ardmediathek.de/tv-programm/66e155961b7f5318cc0d0acd

Livestream von tagesschau24: https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse