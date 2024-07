Stand: 01.07.2024 09:03 Uhr Sommersause statt Sommerpause beim NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep.

Während viele Podcasts in die Sommerpause gehen startet das Team von eat.READ.sleep. im Juli Sommer Specials mit Buchtipps, Überraschungsgästen und natürlich leckeren „literarischen Vorspeisen“.

„Jetzt ist Urlaubszeit und gerade in den Ferien werden besonders viele Buchtipps gebraucht! Deshalb wollen wir unsere Hörerinnen und Hörern mit Angeboten aus ganz unterschiedlichen Genres versorgen - vom Justizkrimi bis zum Booktok-Bestseller“, sagt Host Katharina Mahrenholtz.

Das Team hat vorgearbeitet und viele Live-Shows des Podcasts mitgeschnitten und um aktuelle Buchtipps ergänzt. Im Juli und August werden diese Sommer-Specials im Podcast-Feed veröffentlicht. Los geht’s am 5. Juli mit dem Thema „Urlaubsbücher“. Die Hosts Daniel Kaiser und Katharina Mahrenholtz haben die Community gefragt, was zu einem guten Urlaubsbuch gehört. Das Ergebnis: Mitteldick soll es sein, am Meer spielen und ein Happy End haben. Ein Sylter Buchhändler erzählt, welche Bücher Touristen besonders gern kaufen und zwei Überraschungsgäste gibt es auch.

Weitere Folgen:

12.7. Der eat.READ.sleep. Buchladen

Daniel Kaiser und Katharina Mahrenholtz beantworten Buchgesuche der Hörerinnen und Hörer. Ein Buch für die Tante, die Mineralogie studiert hat, gerne Fahrrad fährt und Urlaub auf Sizilien macht? Kein Problem für den eat.READ.sleep Buchladen!

19.7. Justizkrimis

Im Namen des Lesevolkes fällen Jan Ehlert und Daniel Kaiser im historischen Foyer des Amtsgericht Berlin-Mitte Urteile über Krimis und Thriller. Zu Gast ist der Bestseller-Autor Florian Schwiecker, der mit Michael Tsokos erfolgreiche Justiz-Thriller schreibt.

Es gibt Plädoyers zum aktuellen Jussi Adler Olsen, aber auch ein Klassiker von John Grisham muss ins Kreuzverhör.

2.8. Let’s go crazy

Bridgerton meets Vampir-Splatter meets deutsche Belletristik meets Klassiker. Diese Folge zeigt die ganze Bandbreite des Podcasts, der auch immer wieder popkulturelle Phänomene aufnimmt und analysiert. Daniel Kaiser und Katharina Mahrenholtz stürzen sich in den Bridgerton-Hype, diskutieren über einen BookTok-Bestseller und stellen sehr ernsthafte Bücher über Flucht und Vertreibung vor.

16.8. Biografien

Ein Schwerpunkt, den sich die Community schon lange wünscht. Jan Ehlert und Katharina Mahrenholtz stellen aktuelle Lieblingsbiografien vor und diskutieren über verschiedene Formen dieses Genres. Zu Gast sind Tobias Lehmkuhl, der eine besondere Biografie über Erich Kästner geschrieben hat und Elena Hell, die in ihren Büchern das Leben der Kaiserin Sisi sehr frei interpretiert hat.

Über den Podcast:

Der NDR Bücherpodcast eat.READ.sleep. geht alle 14 Tage freitags mit einer neuen Folge online. Abonniert werden kann der Podcast in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Nach einer „literarischen Vorspeise“ servieren die Podcast-Hosts Katharina Mahrenholtz, Daniel Kaiser und Jan Ehlert aktuelle Neuerscheinungen und Lieblingsbücher. Für die Bestseller-Challenge lesen sie sich durch die Titel der aktuellen Top Ten - kneifen gilt nicht, deutliche Meinung ist erwünscht!

Beim Quiz können alle ihr Literatur-Wissen testen und Fun Facts für die nächste Party sammeln. Dazu gibt es Interviews mit Büchermenschen und Insights aus der Buchbranche.

1. Juli 2024/ ASR

