Stand: 21.09.2022 11:23 Uhr Sing mit: NDR Kultur lädt zum Chorexperiment ein – mit Udo Lindenbergs „Wir ziehen in den Frieden“

„Je mehr Menschen mit uns in den Frieden ziehen, desto größer ist die Chance, dass der furchtbare Krieg gegen die Ukraine zu Ende geht“, sagt Udo Lindenberg. Für das große NDR Kultur Chorexperiment, das am Mittwoch, 21. September, startet, stellt er sein Lied „Wir ziehen in den Frieden“ zur Verfügung.

Ob Chöre, Schulklassen, Unter-der-Dusche-Sängerinnen und -Sänger, Familien, Solistinnen und Solisten, ob von zu Hause auf dem Sofa oder draußen in der Natur – alle, die Freude am Singen haben, können ihre Version von Lindenbergs berührender Friedenshymne einsingen und einschicken. Das Ziel: den größten virtuellen Chor Norddeutschlands zusammenzubringen.

Anja Würzberg, NDR Kultur-Chefin: „Alle sind herzlich eingeladen mitzusingen, ein Video zu produzieren und damit Teil dieses großen norddeutschen Chors zu werden. Wir erwarten hunderte von Einsendungen, aus denen NDR Kultur ein einzigartiges Video produzieren wird. So spüren wir, dass wir mit unserer Sehnsucht nach Frieden nicht allein sind.“

Zwei Quartette aus Sängerinnen und Sängern des NDR Vokalensembles geben in verschiedenen Videos Tipps. Dazu gibt es ein leicht verständliches Video-Tutorial zu Ton und Technik. Einen Leitfaden mit den wichtigsten Fragen und Antworten stellt NDR Kultur online und hilft auch per Mail: chorexperiment@ndr.de

Unterstützung liefert auch unser Kooperationspartner, der World Choir for Peace: Zusammen mit NDR Kultur organisieren die Musikerinnen und Musiker spannende Online-Workshops. Am 15. und 16. Oktober kann auch dabei jeder mitmachen. Dazu stellen Profis Udo Lindenbergs Song im Chorarrangement vor. Selbst Menschen mit wenig oder gar keiner Gesangserfahrung werden so an die Hand genommen.

Weitere Informationen unter ndr.de/chorexperiment.

21. September 2022/BB

