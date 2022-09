Stand: 07.09.2022 05:00 Uhr Schauspielerin Maria Ketikidou bei NDR 90,3: "Ich bin in die Keimzelle des Poppertums hineinkatapultiert worden"

La Scarpa Stiefel, Closed Jeans und Ciao Moped - Schauspielerin Maria Ketikidou erinnert sich in der neuen Folge des NDR 90,3 "Feel Hamburg" Podcasts an ihre Jugend in Hamburg-Blankenese und gesteht, dass ihre Eltern häufig tief in die Tasche greifen mussten, damit ihre Tochter mithalten konnte. Ihre Jugend als Popperin hat Maria voll ausgelebt: "Als wir uns in Hamburg akklimatisiert hatten und auch angenommen wurden und mittendrin waren, da war es auf einmal wirklich toll." Und auch wenn sie in der Schule längst Anerkennung bei ihren Mitschülerinnen und -schülern genoss, veränderte ihre erste Filmrolle in dem Film "Heartbreakers" noch einiges, erinnert sich Maria Ketikidou: "Ich war 16 damals. Dann wollten bestimmte Leute einfach nicht mehr mit mir sprechen, weil sie neidisch waren und manche fanden das supertoll. Ich habe erst im Nachhinein bemerkt, was diese Filmrolle für eine Riesenchance für mich als kleines Gastarbeiterkind war."

Dass Maria Ketikidou die Tragweite dieser ersten Filmrolle zunächst gar nicht begriffen hatte, ist auch der Grund dafür, dass die Schauspielerin sich kein Pseudonym zugelegt hat. Heute ärgert sie sich ein bisschen darüber, dass sie damals nicht darüber nachgedacht hat. "Mein Vater heißt Ketikidis, das ist die männliche Endung. Ketikidou ist die weibliche. Das hätte ich einfach auf Kidis abkürzen können. Maria Kidis - wie schön klingt das denn bitte?" Aber egal, ob Maria Kidis oder Ketikidou, auf jeden Fall feiert die Schauspielerin in diesem Jahr ihr dreißigjähriges Jubiläum als Darstellerin der Polizistin Harry Möller in der NDR-Fersehserie "Großstadtrevier".

Weitere Informationen "Feel Hamburg" mit Maria Ketikidou vom Großstadtrevier Bei "Feel Hamburg" erinnert sich Schauspielerin Maria Ketikidou an ihre ersten Szenen als Polizistin Harry in der NDR Serie "Großstadtrevier". mehr

