Stand: 11.01.2023 05:00 Uhr Schauspieler Matthias Schloo bei NDR 90,3: "Ich bin in jungen Jahren in Hamburg in der S-Bahn zusammengeschlagen worden"

In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" von NDR 90,3 erinnert sich der Schauspieler Matthias Schloo ("Notruf Hafenkante") an ein unschönes Erlebnis in seiner Jugend. Damals kam er, "leicht angeschickert" von einem Spiel der American Football Mannschaft Blue Devils in die S-Bahn und im selben Wagon seien drei Leute hin und her gelaufen. "Den einen habe ich dann offenbar zu lange angeschaut. Das war der Klassiker. Der stand dann neben mir und fragte: 'Hast du Probleme?' - 'Nee, sehe ich so aus?' Und 'batz' hatte ich die erste hängen. Dann wollte ich aufstehen und mich irgendwie verteidigen. Da hat er mich gleich in die andere Ecke geworfen und dann kamen unter dem S-Bahnsitz die Fäuste so ein bisschen hereingeprasselt." Zur Anzeige habe der heute 45-jährige Schauspieler den Vorfall damals nicht gebracht, aber sein Gesicht sei "schon ein bisschen zerbeult" gewesen.

Bei "Feel Hamburg" erzählt Matthias Schloo auch, dass er als Jugendlicher Praktikant bei der Polizei war und heute womöglich sogar ein echter Polizist wäre, wenn es mit der Schauspielerei nicht geklappt hätte. Außerdem gibt er Einblicke in seine Arbeit für die Hamburger Fernsehserie "Notruf Hafenkante".

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

