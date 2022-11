Stand: 16.11.2022 10:20 Uhr Schauspieler Janek Rieke bei NDR 90,3: "Wahrscheinlich packt es mich wieder beim Achtelfinale"

Der leidenschaftliche HSV-Fan und Fußballtrainer (U16 SV Blankenese) Janek Rieke ist "raus" und wird die Fußball-WM in Katar vermutlich nicht am Bildschirm verfolgen. Im NDR 90,3 Podcast "Feel Hamburg" gesteht der Schauspieler, dass seine Ablehnung allerdings weniger der Politik geschuldet ist als einem Übermaß an Fußball in seiner Freizeit.

"Ich stehe jede Woche sechs bis acht Stunden auf dem Fußballfeld mit meinen Jungs und gucke deren Fußball." Da schaffe er es nicht mehr, sich auch noch für Profifußball zu interessieren. "Ich habe jetzt wirklich weniger Profis geguckt, und dann auch noch der HSV in der zweiten Liga ..." Irgendwann sei es dann allerdings doch wieder soweit und er könne nicht mehr widerstehen, allerdings wohl frühestens in den K.o.-Runden.

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt Janek Rieke auch von seiner Arbeit mit fußballbegeisterten Jugendlichen, den Kämpfen mit überehrgeizigen Eltern und betont die Wichtigkeit von Mannschaftssport für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder.

Ansprechpartnerin: Regina Kramer, Tel.: 040 4156 3460, Mail: r.kramer@ndr.de

