Stand: 29.08.2024 06:00 Uhr SCOOTER und Beatrice Egli beim Deutschen Radiopreis – 63 Radioprogramme übertragen live

Die Songs von SCOOTER und Beatrice Egli werden von Millionen Menschen gefeiert. Am 5. September performen beide Stars beim Deutschen Radiopreis 2024 in Hamburg. Mit dabei sind badmómzjay, ClockClock, Samu Haber, Lost Frequencies und Michael Schulte.

Seit über 30 Jahren sind SCOOTER eine Band der Superlative, die mehr als 30 Millionen Tonträger und Tickets für über 1.000 spektakuläre Live-Shows verkauft hat. Allein in Deutschland landeten SCOOTER bisher 23 Top-Ten-Hits. International sammelten sie über 100-mal Gold und Platin sowie zahlreiche Awards. Zu ihren eingängigen Techno-Beats reicht manchmal schon ein einziges Wort, das Frontmann H.P. Baxxter ausruft, um eine ganze Arena zum Beben zu bringen. Zum Deutschen Radiopreis kommen SCOOTER mit ihren Dance-Hymnen „Hyper Hyper“, „How Much Is The Fish?“, „God Save The Rave“ und „Techno Is Back“.

Mit ihrer Single „Balance“ hat die Schweizerin Beatrice Egli einen Radiorekord aufgestellt: Mehr als 3500-mal wurde der Pop-Schlager im Radio gespielt – so oft wie kein anderer Song in den Schlager-Airplaycharts. Beim Deutschen Radiopreis wird Beatrice Egli ihren Hit auf die Bühne bringen und außerdem als Laudatorin auftreten. „Radio geht vom Ohr ins Herz“, weiß die 36-Jährige aus Erfahrung.

Den Deutschen Radiopreis live miterleben

Wer sich die Preisverleihung und die musikalischen Highlights nicht entgehen

lassen möchte, kann den Deutschen Radiopreis 2024 live verfolgen – per Radio und Stream – oder zeitversetzt im Fernsehen. Auf www.deutscher-radiopreis.de wird es am 5. September ab 18.30 Uhr einen Livestream der Veranstaltung geben. Der Instagram-Account @deutscherradiopreis_offiziell liefert zum ersten Mal ebenfalls einen Livestream ab 18.30 Uhr mit spannenden Einblicken vom Roten Teppich und hinter die Kulissen.

Über 60 Radioprogramme berichten live über den Deutschen Radiopreis – davon in

voller Länge:

Öffentlich-rechtliche Sender: AntenneSaar, BAYERN 3, Bremen Eins, hr1, MDR JUMP, NDR Info Spezial, NDR 2, radioeins (rbb), WDR 5, Deutschlandfunk Nova.

Private Sender: 089Kult, 94,3 RS2, 105‘5 Spreeradio, Antenne Bad Kreuznach, Antenne Niedersachsen, Antenne Sylt, Berliner Rundfunk 91.4, Das Inselradio Mallorca, DONAU 3 FM, ENERGY Bremen, ffn, HITRADIO OHR, HITRADIO RTL (Sachsen), kulthitRADIO NRW, R.SA, R.SH, RADIO 21, Radio Andernach, Radio Chemnitz, Radio Dresden, Radio Erzgebirge, RADIO KIEPENKERL, Radio Lausitz, Radio

Leipzig, Radio Potsdam, RADIO PSR, RADIO REGENBOGEN, RADIO ROLAND, Radio Zwickau, Rockland Radio, RPR1., RTL – Deutschlands Hit-Radio, The WOLF, TOGGO Radio.

Über ihre Website berichten der öffentlich-rechtliche Sender SWR1 BW sowie die

privaten Sender 89.0 RTL, ANTENNE BAYERN, ENERGY, Hitradio antenne 1, Limited.FM, NRW1, Radio Brocken, Radio-DD63, RADIO fresh80s, radio SAW, Radio Soonwald, Radio Zwiebel, SCHWARZWALDRADIO, TMR-Radio.de.

Live in Ausschnitten: 98.8 KISS FM, ANTENNE THÜRINGEN, bigFM und Radio Hamburg

Im Fernsehen läuft die Verleihung in der Veranstaltungsnacht vom 5. auf den 6. September im NDR (ab 22.00 Uhr), HR (ab 23.05 Uhr), BR (ab 23.30 Uhr) und MDR (ab 23.40 Uhr) sowie am 6. September im WDR (ab 00.05 Uhr) und RBB (ab 23.30 Uhr).

Darüber hinaus zeigen NDR (am 7. September um 01.00 Uhr) und SWR

(am 8. September um 08.50 Uhr) die Höhepunkte des diesjährigen Deutschen

Radiopreises.

Über den Deutschen Radiopreis

Seit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacher:innen Deutschlands geehrt. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Gesellschafter sind die Radiozentrale – eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks – und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR. Zu den Kooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter ARD MEDIA und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).

Fotos und weitere Informationen finden sich auf der Website: www.deutscher-radiopreis.de

Auf Instagram gibt es unter @deutscherradiopreis_offiziell aktuelle Einblicke, Ausblicke und Rückblicke. Über den offiziellen Hashtag #DRP2024 können Radio-Fans ihre Vorfreude in den sozialen Netzwerken teilen.

29. August 2024/ BB

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse