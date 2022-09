Stand: 20.09.2022 19:00 Uhr Robert Geisendörfer Preis für NDR Kultur: Hörspielserie „Anton und Pepe“ ausgezeichnet

Die NDR Hörspielserie „Anton und Pepe“ ist am Dienstagabend, 20. September, in Leipzig mit einem Robert Geisendörfer Preis in der Kategorie Hörfunk ausgezeichnet worden. Den Preis erhielten Axel Ranisch (Autor/Regisseur) und Paul Zacher (Autor).

In der Begründung der Jury heißt es: „Wir gehen mit Anton und Pepe queer durch das Dickicht ihres alltäglichen Liebes- und Leidensleben und merken bei all der humorigen Leichtigkeit des Erzählens erst spät, wie viel wir gelernt haben. Über den ganz normalen Alltag einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, über nach wie vor bestehende Vorurteile, über Höhen und Tiefen des Familienlebens in Deutschland und – nicht zuletzt – über die (Nächsten-)Liebe als das entscheidende, verbindende Band gelingender Beziehungen zwischen uns Menschen.“

Die NDR Hörspielserie „Anton und Pepe“ ist vom Leben der beiden Autoren inspiriert. Über fünf Folgen erzählen Axel Ranisch und sein Ehemann Paul Zacher lebensnah, komisch und familientauglich von ersten Annäherungsversuchen zweier Jungs in der Berliner Platte bis hin zur Hochzeit knapp 20 Jahre später. Die fünf Episoden von „Anton und Pepe“ (Redaktion im NDR: Michael Becker) wurden vom 6. Oktober bis 3. November 2021 im Radio auf NDR Kultur urgesendet und stehen noch bis März 2023 in der ARD Audiothek sowie in der NDR Hörspielbox zur Verfügung. Weitere Informationen unter NDR.de/antonundpepe.

Der Robert Geisendörfer Preis ist der Medienpreis der Evangelischen Kirche, der in Gedenken an den christlichen Publizisten Robert Geisendörfer (1910-1976) seit 1983 jährlich vergeben wird. Die einzelnen Preise sind mit jeweils 5000 Euro dotiert. Gewürdigt werden herausragende publizistische Leistungen deutscher Hörfunk- und Fernsehsender, die – so die Satzung – „das persönliche und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken, die zur gegenseitigen Achtung der Geschlechter und zum guten Miteinander von einzelnen, Gruppen und Völkern beitragen, die die christliche Orientierung vertiefen und einen Beitrag zur Überwindung von Gewalt leisten“.

20. September 2022/ BB

