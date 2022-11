Stand: 09.11.2022 09:54 Uhr Podcast live erleben: „Philipps Playlist“ in der Kunsthalle Bremen

Termin: Montag, 28. November, 18.30 Uhr, Kunsthalle Bremen

Podcast: Freitag, 2. Dezember, ab 8.00 Uhr auf ndr.de/playlist, in der ARD Audiothek und an vielen anderen Orten, an denen es Podcasts gibt

Sendung: Sonntag, 4. Dezember, 13.30 Uhr auf NDR Kultur

Wie klingt es, wenn die Sonne untergeht? NDR Kultur Moderator Philipp Schmid nimmt die aktuelle Ausstellung „Sunset“ der Kunsthalle Bremen zum Anlass, um seine eigene Playlist zum Thema „Sonnenuntergang“ zu präsentieren. Am 28. November gastiert er dort live mit einer neuen Folge des NDR Kultur Podcasts „Philipps Playlist“ und lädt zum Zuhören und Träumen ein. Im Anschluss wird Philipp Schmid außerdem Musikstücke spielen, die die Besucherinnen und Besucher sich wünschen können.

Karten für diese Veranstaltung können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. NDR Kultur verlost diese ab 10. November. Die Gewinnerinnen und Gewinner haben am Veranstaltungstag ab 18.30 Uhr zusätzlich die Möglichkeit, die Ausstellung „Sunset“ besuchen, die erst zwei Tage zuvor, am 26. November eröffnet wurde An den zentralen Ausstellungsstücken geben Kunst-Scouts Auskunft und beantworten Fragen. Um 20.00 Uhr beginnt die Live-Aufzeichnung des Podcasts.

Über den NDR Kultur Podcast „Philipps Playlist”

Seit April 2021 nimmt Moderator Philipp Schmid im NDR Kultur Podcast „Philipps Playlist“ seine Hörerinnen und Hörer mit auf halbstündige Gedankenreisen. Jede Woche stellt er dafür eine Playlist mit fünf Songs und Melodien zusammen, die für ihn ganz persönlich zu einem bestimmten Thema passen. Dazu improvisiert er am Klavier, spielt die Übergänge zwischen den Stücken und gibt Einblicke in seine Gedanken. „Philipps Playlist“ steht u.a. auf ndr.de/playlist und in der ARD Audiothek zum Anhören und Download zur Verfügung. Die neuen Folgen erscheinen immer freitags um 8.00 Uhr pünktlich zum Wochenende.

9. November 2022/BB

