"Plötzlich war ich nur noch die Frau von René Adler" – Lilli Hollunder bei NDR 90,3

Lilli Hollunder, Schauspielerin und Influencerin, gibt in der neuesten Folge des NDR 90,3-Podcasts "Feel Hamburg" intime Einblicke in ihr Leben - und dabei geht es nicht nur um ihre Rolle in "Notruf Hafenkante", sondern auch um ihr Privatleben mit dem ehemaligen HSV-Torwart René Adler.

Der Beginn ihrer Liebesgeschichte klingt dabei fast wie ein Drehbuch: "René kannte mich von der 'Verbotenen Liebe', und ich kannte ihn nicht", erzählt Lilli lachend. "Er war dritter Torwart bei Leverkusen. Und dann waren wir erst einmal jahrelang Freunde." Dass sogar Fußballprofis Fans von TV-Soaps sind, überrascht vielleicht den ein oder anderen: "Damals haben die Leverkusen-Spieler alle, die ganzen Fußballer, 'Verbotene Liebe' geguckt“, verrät Lilli. Und was als Freundschaft begann, entwickelte sich später zur großen Liebe. Inzwischen sind der Torwart und die Schauspielerin seit acht Jahren verheiratet und haben zwei Kinder.

Aber was nach außen wie eine Traumbeziehung aussieht, brachte für das Paar auch Probleme mit sich. Besonders die Phase, in der es sportlich bei René Adler nicht rund lief, hat auch sie schwer getroffen. "Diese Zeit, in der es sehr schlecht lief, war auch für mich psychisch nicht einfach", berichtet sie offen. Doch das Hauptproblem? Auf einmal stand sie komplett im Schatten ihres berühmten Mannes. "Plötzlich hat sich kein Schwein mehr für mich interessiert." Keine schöne Erfahrung für jemanden, der selbst schon im Rampenlicht stand.

Lilli Hollunder ist es wichtig, mit dem Klischee der "Spielerfrau" aufzuräumen. "Es ist immer so: Boah, da ist die Spielerfrau, die schafft den Sprung ins Rampenlicht durch den erfolgreichen Fußballer. [...] Bei mir war es ja genau umgekehrt. Ich musste da erst mal ankommen in dem Bereich", gibt sie zu. Doch nicht nur in der Beziehung zu René Adler musste Lilli Hollunder lernen, sich zu behaupten. Auch in ihrer Schulzeit hatte sie es nicht immer leicht. "Ich wurde auch teils wirklich sehr gemobbt in der Schule." Als Tochter einer "Künstlerfamilie" und mit türkischen Wurzeln fühlte sie sich oft ausgegrenzt: "Wir hatten nicht viele Ausländer in der Klasse. [...] Ich wurde so richtig rausgedisst." Besonders schmerzhaft war es, als sie ihren Freundeskreis verlor und ihr offen gesagt wurde, was an ihr alles "nicht passt".

Trotz der Herausforderungen hat Lilli Hollunder ihren Weg gemacht - sowohl beruflich als auch privat. In dem NDR-Podcast "Feel Hamburg" zeigt sie sich von ihrer offenen und verletzlichen Seite, aber auch als starke Frau, die bereit ist, für ihren Platz im Leben zu kämpfen - und das aus eigener Kraft!

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Ilka Steinhausen, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein, aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

