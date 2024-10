Stand: 01.10.2024 12:00 Uhr Party-Nacht im NDR Konzerthaus Hannover: NDR Radiophilharmonie und N-JOY präsentieren Levent Geiger

Einmal im Jahr laden N-JOY und die NDR Radiophliharmonie zur Party-Nacht „Phil & Chill“ nach Hannover ein. Jetzt steht fest, dass Levent Geiger 2025 der Live-Act sein wird. Der Vorverkauf für „Phil & Chill“ am Sonnabend, 18. Januar 2025, im Konzerthaus Hannover startet ab sofort.

Der 20-jährige Tik-Tok-Star Levent Geiger ist ein musikalisches Multitalent. Seine musikalische Laufbahn begann ganz klassisch mit Instrumentalunterricht und allein 27 Teilnahmen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Dort konnte Levent Geiger diverse Preise auf Landes- und Bundesebene gewinnen – in manchen Jahren gleich mit mehreren Instrumenten. So räumte er 2017 Bundespreise in den Wettbewerben für Klavier, Schlagzeug und Saxophon ab. Inzwischen gewinnt Levent Geiger sein Publikum besonders über seinen Gesang. Mit Cover-Songs und eigenen Stücken berührt er seine sechs Millionen Follower auf Tik Tok. Im vergangenen Jahr tourte er als Support der Backstreet Boys, 2024 war er auf Festivals solistisch unterwegs.

Bei „Phil and Chill“ wird er sein Set spielen. Davor präsentiert die NDR Radiophilharmonie unter der Leitung ihres neuen Chefdirigenten Stanislav Kochanovsky die „Pathétique“, Peter Tschaikowskys Sinfonie Nr. 6. Es war das letzte Werk des russischen Komponisten, das nur neun Tage vor seinem Tod uraufgeführte wurde. Durch den Abend führt ein Moderationsteam von N-JOY.

Der Vorverkauf startet ab sofort, Tickets zum Preis von 40 Euro, für alle unter 30-Jährigen zum Preis von 20 EUR, sind unter www.ndr.de/phil&chill, beim NDR Ticketshop in Hannover und allen Eventim-Vorverkaufsstellen erhältlich.

1. Oktober 2024

