Stand: 26.04.2023 05:00 Uhr OMR-Gründer Philipp Westermeyer bei NDR 90,3: Visionen für Hamburg

Am 9. und 10. Mai 2023 kommen in Hamburg beim OMR-Festival wieder die Stars und Hidden Champions der Digital- und Marketingszene zusammen. Es ist das größte Branchentreffen dieser Art in Europa. Gründer der Medien- und Eventmarke OMR (Online Marketing Rockstars) ist der Wahl-Hamburger und Podcaster Philipp Westermeyer.

Wenn er König von Hamburg wäre, dann würde Westermeyer viel Geld in die Hand nehmen und die beste Universität der Welt bauen. "Ich würde mich dafür einsetzen, dass eine Uni geschaffen wird, die sich mit dem Thema Software, Softwareentwicklung und IT im weitesten Sinne beschäftigt. Wo die Topkräfte ausgebildet werden. Ein weltweiter Anziehungspunkt, wo man sagt, in Hamburg gibt es Rahmenbedingungen, gibt es einen Ort, eine Universität, die ist die beste weltweit für dieses Thema." Den Grund für diese Vision liefert Westermeyer gleich mit. "Wenn du die Leute, wenn sie noch beweglich sind, so mit 19 oder 20 nach Hamburg holst, weil sie hier diesen Fachbereich studieren wollen, der so wichtig ist für die Zukunft, dann hast du die Leute hier in der Stadt. Dann wird auch hier mehr gegründet und die ansässigen Firmen hätten auch mehr Zugriff." Das koste natürlich viel Geld, räumt der umtriebige Unternehmer ein, aber dieses Geld wäre sehr sinnvoll eingesetzt.

In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" von NDR 90,3 erzählt Philipp Westermeyer auch, warum für ihn schon früh klar war, dass er eines Tages in Hamburg leben würde, warum St. Pauli und der HSV jeweils einen gleich großen Platz in seinem Herzen einnehmen und wie weit seine Neu-Nutzungspläne für den Fernsehturm gediehen sind.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

Ansprechpartner: Jürgen Fitschen, Tel.: 040 4156 2696, Mail: j.fitschen@ndr.de

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse