Stand: 11.04.2023 08:00 Uhr Noch mehr aktuelle Informationen: tagesschau24 erweitert Nachrichtenangebot in der Nacht

Der Nachrichtenkanal tagesschau24 erweitert sein Informationsangebot. Ab sofort berichtet die Redaktion im Anschluss an die tagesthemen bis ca. 00.30 Uhr live über aktuelle Entwicklungen und bringt die Zuschauer*innen auf den neusten Nachrichtenstand. Außerdem blicken Reporter*innen in einem „tagesschau24 Update“ auf die wichtigsten Themen des kommenden Tages.

Von der längeren Live-Sendestrecke profitieren auch die Nutzer*innen der digitalen Angebote der tagesschau. Tagesschau.de, die tagesschau App sowie die ARD-Mediathek bieten dadurch bis tief in die Nacht aktuelles Video-Material.

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: „Tagesschau24 macht die Zuschauer*innen täglich zu Augenzeugen, ordnet ein und geht mit Hintergründen in die Tiefe. Dieses Angebot wird mit diesem Schritt weiter verbessert. In Zeiten, in denen die Bedeutung fundierter Informationen immer wichtiger wird, sind das wirklich gute Nachrichten.“



Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: „Nachrichtenkanäle sind dann besonders spannend, wenn etwas passiert. Mit der Verlängerung unserer aktuellen Sendestrecke sind wir nun noch besser aufgestellt, um auf aktuelle Ereignisse zu reagieren. Auch bei unseren digitalen Videoproduktionen stellen wir uns besser auf. Das ist ein Gewinn für alle User*innen und ein weiterer Schritt in unsere digitale Zukunft.“

Tagesschau24 ist der Nachrichtenkanal der ARD. Rund um die Uhr gibt es hier aktuelle und hintergründige Berichte sowie relevante Magazine, Talkshows und Reportagen. Hinzu kommt Aktuelles aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und Wissenschaft. Zuständig für die Nachrichten auf tagesschau24 ist ARD-aktuell, die Redaktion hinter der tagesschau.

11. April 2023/WH

