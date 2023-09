Stand: 08.09.2023 06:00 Uhr „Nicht ganz dicht“: Neue Comedy-Serie „Die Kur-Oase“ von NDR 2 startet am 18. September

Was kommt nach den „Freeses“? Diese Frage stellen sich seit Oktober 2022 neben den täglichen 2,26 Millionen Hörerinnen und Hörern natürlich auch die Programmgestalter von NDR 2.

Knapp ein Jahr hatte „Freeses“-Macher Andreas Altenburg Zeit, ein neues Format zu entwickeln. Jetzt gehen er und das NDR 2 Comedy-Team mit der „Kur-Oase“ an den Start: Am 18. September läuft zur Comedy-Zeit um 7.17 Uhr die erste Folge der neuen NDR 2 Reihe.

Andreas Altenburg: „Johannes Oerding singt in unserer Titelmelodie, dass wir immer nich‘ ganz dicht sind – und da hat er irgendwie auch recht.“

Das ist die „Kur-Oase“

In der „Kur-Oase“ auf Sylt versuchen unter Anleitung der Therapeutin Dr. Lina Peppmöller drei glaubwürdige Vertreter der Halbprominenz mit den Folgen, die sich aus ihrem massiven Bedeutungsverlust ergeben haben, halbwegs klarzukommen.

Medienmacher und Trendbiest Jäckie Sprenzel ist jahrzehntelang vor der Welle gesurft und kennt die Branche und alle, die mitspielen seit den späten 1980ern aus dem FF. Medienberatung für Show- und Politikgrößen machten den Berliner zu einem gern gesehenen Gast in Talkshows. Doch seit Corona kräht kaum noch ein Hahn nach ihm, plötzlich waren Wissenschaftler gefragt.

Silvia „Sülwia“ Voss arbeitete jahrelang als Lebensgefährtin im Dunstkreis des „geilen Michi“ im Hamburger Rotlichtmilieu. Nach dessen Einbuchtung startete sie im TV-Shopping durch, erlangte mit einer eigenen Produktlinie überregionale Bildschirmpräsenz und lebt heute von Zinshaus-Anlagen und mehreren Minigolfplätzen. Sie ist kleptomane Mutter eines Stadtabgeordneten in Pinneberg.

Der ehemalige Fußballprofi Marcel Deinhard, genannt „Backe“, stand im heute zurecht in Vergessenheit geratenen EM-Aufgebot des Jahres 2000 und versucht, in der Gruppe seine Zwangsstörung in den Griff zu bekommen, die es ihm derzeit noch unmöglich macht, auf zweifelhafte Einladungen von Bild TV, Grill den Henssler und dem Hundeprofi zu verzichten. Seine Wochenenden verbrachte er mit seinem Batterie-Prüfgerät vorm Fernseher, bevor er in der Kur-Oase einzog, um sich von seiner dominanten Ex-Frau Scarlett zu erholen.

Die junge Therapeutin Dr. Lina Peppmöller versucht unermüdlich, zwischen den Gruppenmitgliedern zu vermitteln. Doch auch sie hat ihr Päckchen zu tragen: Das Luxus-Retreat, in dem sie arbeitet, gehört ihrem Vater.

Großer Hörspielabend vor Sendestart von „Die Kur-Oase“

Vor dem Sendestart am 18. September stimmt NDR 2 die Hörerinnen und Hörer auf „Die Kur-Oase“ ein: Am Donnerstag, 14. September, von 18.00 bis 21.00 Uhr werden in drei Folgen von ca. 25 Minuten Länge Ort und Charaktere der neuen Serie vorgestellt sowie der Frage nachgegangen, wie Andreas Altenburg Insasse dieses „Retreat-Centers“ wurde. Es kommen zahlreiche „echte“ Prominente zu Wort, wie Johannes Oerding, der Wimbledonsieger Michael Stich sowie der frühere Bayern-Profi und Nationalspieler Thomas Helmer. Die Sendung wird moderiert von Henrik Hanses, Andreas Altenburg beantwortet Fragen von Hörerinnen und Hörern.

Die drei Prolog-Folgen zur neuen NDR 2 Comedy „Die Kur-Oase“ stehen Journalisten vorab in der NDR Presseportal zur Verfügung; ab 12. September sind sie in der ARD-Audiothek abrufbar.

