Stand: 24.08.2022 10:03 Uhr Neue Show im NDR Fernsehen: „Game of Norddeutschland – der Länderwettkampf“

Sendetermin: Sonnabend, 27. August, 22.15 Uhr, NDR Fernsehen

Fünf Duos aus den fünf norddeutschen Bundesländern wollen bei einer Schnitzeljagd durch den Norden als Erste das Ziel erreichen: Das ist das „Game of Norddeutschland“! Die Teams müssen an jedem Ort Aufgaben lösen und erfahren immer erst kurzfristig, wohin sie der Weg als nächstes führt. Start ist auf der Nordseeinsel Wangerooge.

Moderiert wird die neue, zweistündige Show im NDR Fernsehen von Ilka Petersen: „Ich habe totale Lust auf das Projekt. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind (waren) allesamt mega-sympathisch und bei aller Konkurrenz immer fair. Und die Jagd war nicht nur für sie richtig hart, auch für mich. Der Länder-Wettkampf wird die Zuschauerinnen und Zuschauer mit absoluter Sicherheit fesseln!“

Die Aufgaben können sportliche Herausforderungen sein, aber auch Denksport- oder Quizaufgaben. Mal hängen die Kandidat*innen am Drahtseil über einem Hafenbecken, mal suchen sie im sprichwörtlichen Sinne die Nadel im Heuhaufen. Über allem aber steht: Es hat mit dem Norden zu tun – und es muss schnell gehen! Denn wer als Letzter das Tages-Etappenziel erreicht, scheidet aus. Insgesamt dauert die Jagd durch den Norden drei ganze Tage. Zum Schluss wetteifern noch zwei Teams um das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro.

Die zwei Personen pro Team stehen in enger Verbindungmiteinander. Das können Vater und Tochter sein, zwei Arbeitskollegen oder auch ein Tanzpaar. Folgende Paare treten an bei de „Game of Norddeutschland“:

Schleswig-Holstein: Heike Marit Carstensen, 24 und Svenja Callsen, 26

Mecklenburg-Vorpommern: Tim Zastrow, 18 und Birger Stepputtis, 18

Hamburg: Guido Marquardt, 53 und Julian Groenwoldt, 43

Bremen: Michel Spiro, 22 und Franziska Streeb, 26

Niedersachsen: Jan Schmidt, 54 und Madita Schmidt, 23

Wer von ihnen das „Game“ gewinnt, zeigt das NDR Fernsehen am Sonnabend, 27. August, um 22.15 Uhr. Anschließend ist die Show in der ARD Mediathek zu sehen.

Die Produktion von „Game of Norddeutschland – der Länderwettkampf“ wurde gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.

24. August 2022 / IB

