Stand: 30.08.2024 16:16 Uhr Neue Korrespondentin im NDR Büro Vechta

Friederike Blömer wird künftig aus den Landkreisen Vechta, Cloppenburg und Diepholz im Korrespondentenbüro Vechta für den NDR berichten. Die 35-Jährige folgt auf Thomas Schwierzi, der in den Ruhestand gegangen ist. Das Korrespondentenbüro in Vechta ist eine Außenstelle des NDR Studios Oldenburg.

Andrea Lütke, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen und stellvertretende NDR Intendantin, führte Friederike Blömer in ihre neue Funktion als Korrespondentin in Vechta ein – vor rund 30 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kirche. Friederike Blömer war zuvor sieben Jahre lang als freie Hörfunk-Reporterin im NDR Studio Osnabrück tätig und lebt mit ihrer Familie in Vechta.

Neben dem NDR Landesfunkhaus in Hannover und sechs Studios betreibt der NDR in Niedersachsen Korrespondentenbüros in Cuxhaven, Wilhelmshaven, Lingen, Verden, Hameln und Vechta. Die Fokussierung auf regionale Berichterstattung werde in den kommenden Jahren mehr an Bedeutung gewinnen, betonte Andrea Lütke in Vechta. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten sollen dazu beitragen, dass die Vielfalt der Gesellschaft in allen Programmen des NDR, der ARD und auf allen Ausspielwegen sichtbar und erlebbar werde, so Lütke. In einer immer komplexer werdenden Welt sei es wichtiger denn je, unterschiedliche Perspektiven zu hören.

