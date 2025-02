Stand: 14.02.2025 11:00 Uhr Neue Folgen des ESC-Formats „Alles Eurovision“ auf dem ARD Twitch-Kanal

„Alles Eurovision“: Der Titel der Show mit Alina Stiegler und Constantin „Consi“ Zöller ist Programm. Die beiden nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Jahr in sechs Folgen auf dem ARD Twitch-Kanal, auf eurovision.de und in der ARD Mediathek mit hinter die Kulissen der größten Musikshow der Welt und bieten jede Menge Platz zum Lästern, Lernen und Feiern rund um den ESC. Im Zentrum jeder Folge: der Twitch-Chat.

Live aus Hürth: Community-Stream zum Finale von „Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?”

Am 1. März berichten Alina und Consi in „Alles Eurovision“ live vom Übertragungsort in Hürth über das Finale von „Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?“. Ab 18.00 Uhr zeigen sie exklusive Einblicke in den deutschen Vorentscheid, diskutieren mit der Twitch-Community über die im Finale verbliebenen Acts und werfen einen Blick nach Europa zu den besten Momenten aus den Vorentscheidungen anderer Länder. Vielleicht verirrt sich auch die ein oder andere prominente Person zu Alina und Consi ins Studio …

Fünf Folgen live aus der Schweiz

Anfang Mai reist „Alles Eurovision“ dann für fünf weitere Folgen in die Schweiz nach Basel, in diesem Jahr Austragungsort des Eurovision Song Contests. Die Show informiert Fans und Nicht-Fans über die heiße Phase des ESC, bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen sowie lustige Aktionen rund um die größte Musikshow der Welt. Am 11., 12., 14., 16. und 18. Mai 2025 öffnet die „Alles Eurovision“-ESC-WG ihre Pforten und lädt die Zuschauer*innen des ARD Twitch-Kanals zum Mitmachen ein. Mit dabei: die Stars des aktuellen ESC-Jahrgangs und der ein oder andere Überraschungsgast.

Alina Stiegler moderiert seit 2016 ESC-Sendungen für die ARD. Neben ihrer Arbeit beim ESC ist sie ein bekanntes Gesicht aus Sendungen des rbb. Constantin „Consi“ Zöller kommentiert sei 2021 den „Junior Eurovision Song Contest“ und ist seit 2024 Host der SWR3-Morningshow.

Die Sendetermine von „Alles Eurovision“:

01.03., 18 Uhr: Warm-Up zum Finale von „Chefsache ESC 2025“

11.05., nachmittags: Watchparty zum turquoise Carpet des ESC 2025

12., 14., 16.05., jeweils ab 19 Uhr: Vorschau auf Semi-Finale 1, 2 und Grand Final ESC 2025

18.05., 12:30 Uhr: „ESC 2025 – Die Nachbesprechung“

Weitere Informationen zum ESC, darunter die Geschichte und Porträts der international Teilnehmenden, finden Sie auf eurovision.de.

14. Februar 2025 / IB

