Stand: 11.01.2023 10:56 Uhr Neue Ärztin bei den „Ernährungs-Docs“: Darmspezialistin Dr. Viola Andresen

Start der neuen Staffel: Montag, 16. Januar, 21.00 Uhr, NDR Fernsehen

Die nächste Staffel von „Die Ernährungs-Docs“ startet im NDR Fernsehen mit einer neuen Ärztin im Team: Dr. Viola Andresen. Sie verstärkt die Gruppe der Ernährungmediziner*innen Dr. Silja Schäfer, Dr. Jörn Klasen und Dr. Matthias Riedl in ihrer Hausboot-Praxis. Die Redaktion und das gesamte Team der NDR „Ernährungs-Docs“ freuen sich, mit Dr. Viola Andresen eine anerkannte Magen-Darmspezialistin und überzeugte Ernährungsmedizinerin gewonnen zu haben. „Das Konzept der Sendung hat mich von Anfang an überzeugt, da es eindrucksvoll zeigt, welchen Anteil die Ernährung an unserer Gesundheit hat“, so Viola Andresen. Die sieben Folgen der neuen Staffel sind vom 16. Januar an immer montags um 21.00 Uhr zu sehen. Danach stehen sie in der ARD Mediathek.

Zudem gibt es die „Ernährungs-Docs“ jetzt auch als Podcast. Am Mittwoch, 18. Januar, startet er mit gleich zwei Ausgaben. Hier erzählen die vier Ernährungmediziner*innen über ihre spannendsten Fälle, besprechen mit Host Julia Demann neuste Ernährungstrends und geben Tipps, wie man sich mit Genuss und dennoch gesund ernähren kann. Dazu bringen sie für jede Folge ein ganz besonders Rezept mit. Den Podcast gibt es auf der Internetseite der „Ernährungs-Docs“ und in der ARD Audiothek.

Viola Andresen, Fachärztin für Innere Medizin, ist leitende Ärztin am Ikaneum, dem Fachinstitut für Darmgesundheit und Ernährung am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen chronische Verdauungsbeschwerden, funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen sowie Ernährungs- und Palliativmedizin. Als Koordinatorin hat sie an der Erstellung der Deutschen Experten-Leitlinien für das „Reizdarmsyndrom“ und die „Chronische Obstipation“, also Verstopfung, mitgewirkt und engagiert sich in nationalen und internationalen Fachgesellschaften.

Das Team der „Ernährungs-Docs“ bedankt sich bei Dr. Anne Fleck, die wegen neuer Aufgaben auf eigenen Wunsch die Sendung verlassen hatte. „Wir wünschen Anne Fleck auf ihrem neuen Weg alles Gute und bedanken uns für die langjährige Zusammenarbeit“, so Friederike Krumme, Leiterin des Teams Service, Wirtschaft und Gesundheit im NDR.

„Die Ernährungs-Docs“ zeigen, wie mit gezielten Ernährungs-Strategien Symptome deutlich verbessert und Krankheiten sogar geheilt werden können. Im Jahr 2005 als neues Fernseh-Konzept gestartet, haben „Die Ernährungs-Docs“ von Beginn an viele Menschen begeistert. Nach acht Staffeln mit sehr vielen Zuschauer*innen im NDR Fernsehen, einer erfolgreichen Online-Begleitung unter NDR.de, mit fast 600.000 Follower*innen auf dem eigenen Instagram-Kanal bietet die Reihe Hilfestellung und unterstützt Menschen beim Gesundwerden.

Am 10. Januar war Viola Andresen um 20.15 Uhr im NDR Gesundheitsmagazin „Visite“ zu sehen als Expertin zum Thema „Süßstoffe - Gefahr für das Darmmikrobiom?“.

Die Internetseite der „Ernährungs-Docs“, sollte der Hyperlink im Text nicht funktionieren: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die-ernaehrungsdocs/index.html

Die Auftaktfolge von „Die Ernährungs-Docs“ mit Dr. Viola Andresen, Dr. Silja Schäfer, Dr. Jörn Klasen und Dr. Matthias Riedl steht in Kürze zur Ansicht im Vorführraum des NDR Presseportals (NDR.de/presse).

11. Januar 2023 / IB

