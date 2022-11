Stand: 18.11.2022 11:43 Uhr #NDRfragt-Umfrage zur Katar-WM: Zerrissenheit wegen Boykotts, Mehrheit gegen Katar als Austragungsort, wenig Vertrauen in Leistung der deutschen Elf

Eine Umfrage des NDR innerhalb der inzwischen 14.000 Mitglieder umfassenden #NDRfragt-Gemeinschaft der Norddeutschen offenbart, wie zerrissen viele persönlich angesichts der nahenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sind. Viele sind unentschieden, ob sie die Fußballspiele ansehen wollen.

52 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer wollen die Spiele ausdrücklich nicht schauen. Ein Viertel der Befragten gibt an, die WM-Spiele verfolgen zu wollen. Das gilt vor allem für diejenigen, die an Fußball interessiert sind. Mit 25 Prozent ist der Anteil derer, die „ich weiß es noch nicht“ geantwortet haben, hoch.

Mit #NDRfragt lädt der NDR Menschen in Norddeutschland ein, Teil einer Community zu werden, die regelmäßig online zu relevanten Themen befragt wird. Über die Ergebnisse berichtet der NDR in seinen Programmen. Die Umfrageergebnisse sind nicht repräsentativ, geben aber Aufschluss darüber, was die Norddeutschen bewegt. Die Antworten werden nach den statistischen Merkmalen Schulabschluss, Alter, Geschlecht und Bundesland gewichtet, um Verzerrungen herauszurechnen.

Weitere Ergebnisse der Umfrage:

Für einen Boykott der Spiele sprechen sich unter den Fußballinteressierten 70 Prozent aus – also deutlich mehr Menschen, als die Spiele tatsächlich nicht schauen wollen.



Unabhängig vom Fußballinteresse: Fast alle geben an, falls sie Spiele schauen wollen, dies zuhause zu tun. Unter den Fußballinteressierten sprechen sich mit 11 Prozent nur wenige dafür aus, in Kneipen, Bars, Café, oder beim Public Viewing Spiele ansehen zu wollen.

Gleichzeitig spricht sich aber mit einem Viertel der Fußballinteressierten ein deutlich größerer Anteil dafür aus, die Spiele in Bars, Kneipen, Cafés und beim Public Viewing zu zeigen.

Die FIFA-Entscheidung für Katar wird von mehr als 90 Prozent abgelehnt – egal, ob fußballinteressiert oder nicht.

Der Hauptgrund dafür sind die Menschenrechtslage und die Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadien. Unter Fußballinteressierten zählt ebenso sehr, „dass es bei der Vergabe nur um Geld ging“.

Eine sehr große Mehrheit (84 Prozent) spricht sich dafür aus, dass „Länder wie Katar, die sich nicht an die Menschenrechte halten, weltweite Großveranstaltungen wie die Fußball-Weltmeisterschaft nicht austragen dürfen sollten“.

Nur drei Prozent der Fußballinteressierten, die auf diese Frage geantwortet haben, glauben, dass die deutsche Elf den WM-Titel holen wird. Gut 60 Prozent meinen hingegen, dass die Mannschaft spätestens im Viertelfinale ausscheiden wird. Besonders pessimistisch sind die Nicht-Fußballinteressierten. Hier tippen 30 Prozent auf ein Ausscheiden schon in der Gruppenphase.

An der Umfrage nahmen 10.115 Menschen in Norddeutschland im Zeitraum vom 11. bis zum 17. November teil.

Für die Umfrage-Gemeinschaft #NDRfragt können sich Interessierte fortlaufend unter NDR.de/NDRfragt anmelden.

Die Umfrage-Ergebnisse zur Fußball-WM finden sich auch online auf NDR.de unter https://www.ndr.de/ndrfragt/Anschauen-oder-boykottieren-NDRfragt-Ergebnisse-zur-WM,ergebnisse1144.html

18. November 2022

