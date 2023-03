Stand: 27.03.2023 09:59 Uhr NDR einfach.Medien Podclass Contest: Gewinner stehen fest

Welche Norddeutschen Schulklassen haben die besten Podcast-Konzepte? Die Jury des NDR Podclass Wettbewerbs hat vier Gewinner-Klassen aus dem Sendegebiet ausgewählt. Thema des diesjährigen Podclass Contests war „Community“.

Gewonnen haben, das Carl Friedrich-von-Weizäcker Gymnasium in Barmstedt (Schleswig-Holstein), die Regionale Schule "Ernst Thälmann" in Eggesin (Mecklenburg-Vorpommern), die Ricarda-Huch-Schule in Hannover und die Stadtteilschule Blankenese in Hamburg.

Das Thema des diesjährigen Podclass Contests „Community“ interpretierten die Klassen dabei vielfältig. Zwei Themenbereiche bewegen die Schülerinnen und Schüler besonders: der Schulalltag und die Selbstwahrnehmung als junge Generation „Gen-Z“.

Rund 40 Schulen bewarben sich mit Ideen für einen Talk-Podcast für den Wettbewerb. Zum Auftakt erhielten alle registrierten Teams ein „Podcast Playbook“ und konnten an digitalen Town Halls mit Insights, Tipps und Tricks von den NDR Podcast-Spezialist*innen teilnehmen.

Aus diesen Einreichungen wählte die NDR Jury die drei überzeugendsten Teams pro Bundesland aus. 12 Teams wurden ins Finale eingeladen. Zusammen mit erfahrenen Radiojournalist*innen aus dem NDR, die für einzelne Podcasts eine Patenschaft übernahmen, entwickelten die Schulklassen ihre Konzepte weiter. Mitte März kürte die Jury die Sieger des Wettbewerbs.

Die erste Folge der Gewinner-Podcasts konnten die Klassen in der vergangenen Woche gemeinsam mit ihren Patinnen und Paten beim NDR in Hamburg produzieren. Ab sofort sind sie auf ndr.de/einfachmedien verfügbar.

Die Sieger-Podcasts im Überblick:

„Gen Z Community“, Ricarda-Huch-Schule, Hannover (Patin: Christine Pilger, NDR 1 Welle Nord)

„Be real@school“, Stadtteilschule Blankenese, Hamburg (Pate: Philipp Schmid, NDR Kultur)

„Stranger Teens“, Carl Friedrich-von-Weizäcker Gymnasium, Barmstedt (Patin: Steffi Banowski, NDR 90,3)

„Traumschule Randowfunk“, Regionalschule, Eggesin (Patin: Steffi Banowski, NDR 90,3)

Die Jury:

Nach einem zweistufigen Wettbewerb wählte die Jury bestehend aus Martina Schönherr (N-JOY), Verena Gonsch (NDR Info), Jürgen Webermann (NDR Info) Martin Seidemann (NDR SportZone), Nils Gross (NDR Corporate Design) die vier Gewinner-Teams aus.

Der Wettbewerb:

Ziel des „einfach.Medien Podclass Contest“ ist es Schülerinnen und Schüler Wissen über Gestaltung und Produktion von Podcasts zu vermitteln und dabei die gesamte Klasse einzubinden. Schulklassen der 8. und 9. Jahrgangsstufe aus ganz Norddeutschland können am Podclass Contest teilnehmen. Gemeinsam mit NDR Podcast-Expert*innen erarbeiten sie ein Podcastkonzept. Die vier Gewinner-Klassen können die erste Folge ihrer Podcasts im NDR in Hamburg professionell produzieren.

Alle Infos zum Wettbewerb und zu den Podcasts auf ndr.de/einfachmedien

