Stand: 08.05.2024 17:00 Uhr NDR deckt weitere Missstände beim Berufsfortbildungswerk auf

Zwei Wochen nach der ersten Berichterstattung zum Berufsfortbildungswerk (bfw) in Rothenburgsort liegen dem NDR weitere Aussagen von ehemaligen Umschülern vor, die die Zustände dort kritisieren. Neben der mangelhaften Sicherheitsorganisation in der bfw-Werkstatt, die von der Arbeitsschutz-Behörde im März festgestellt worden war, rückt nun die offenbar niedrige Ausbildungsqualität in den Fokus.

Ehemalige Schüler berichten dem NDR, dass es für die überwiegende Zeit ihrer Umschulung keine oder zu wenige fachtaugliche Ausbilder für den Bereich Mechatronik gegeben habe. Auch Lehrmaterial wie einfache Bücher zur Mechatronik habe es nicht gegeben. Ein ehemaliger Schüler erzählt dem NDR, er habe in den ganzen zweieinhalb Jahren der Umschulung nur drei Monate einen Ausbilder an seiner Seite gehabt.

Auf Anfrage des NDR bestätigt die Handelskammer die Vorwürfe: "Für die Umschulung zum Mechatroniker haben wir festgestellt, dass die Inhalte des ursprünglich genehmigten Umschulungskonzeptes nicht mehr vollumfänglich gegeben sind. Dies betrifft vor allem die Benennung eines fachlich und persönlich geeigneten Ausbilders." Das bfw habe die Gelegenheit nachzubessern. Solange das nicht passiert sei, „werden keine neuen Umschulungsverträge für Mechatroniker genehmigt“, heißt es von der Handelskammer.

Das bfw hatte auf Anfrage Ende April zunächst von „etwaigen Irritationen und Unstimmigkeiten“ mit der Handelskammer gesprochen, die „im gemeinsamen Dialog aufgelöst worden seien“. Auf mehrfache erneute Anfrage wurde signalisiert, die Missstände beheben zu wollen. Die am Telefon angekündigte schriftliche Stellungnahme blieb bislang aus.

Auch die Agentur für Arbeit will nun genauer hinschauen. "Uns sind Beschwerden zugegangen und selbstverständlich gehen wir diesen nach", sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung in Hamburg, Sönke Fock, auf Anfrage.

Der bfw-Standort an der Billstraße bietet Umschulungen und Weiterbildungen im gewerblich-technischen Bereich an. Finanziert werden die Maßnahmen vielfach durch die Agentur für Arbeit und das Jobcenter. Das bfw ist ein bundesweit tätiger Bildungsträger. Nach eigenen Angaben mit fast 200 Standorten und einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro im Jahr 2022. Ursprung des bfw sind die Berufsfortbildungswerke des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

