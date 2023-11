Stand: 10.11.2023 21:45 Uhr „NDR auf’m Land“ als „Bestes crossmediales Regional-Projekt“ mit dem Bremer Fernsehpreis ausgezeichnet

Das Projekt „NDR auf’m Land“ ist mit dem Bremer Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes crossmediales Regional-Projekt“ ausgezeichnet worden. Der Preis gilt als maßgebliche Würdigung für regionale Fernsehprogramme in Deutschland und wurde am Freitag, 10. November, im Funkhaus von Radio Bremen vergeben. Aus 116 Einreichungen hatte die Nominierungskommission 20 Produkte nominiert.

Andrea Lütke, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen und Stellvertretende NDR Intendantin: „Ich freue mich über die Auszeichnung für ein Projekt, das mir besonders am Herzen liegt. Mit den Beiträgen auf unserem Kanal bilden wir das Leben auf dem Land authentisch ab, sind nah an den Menschen vor Ort und erzählen, was sie beschäftigt – vom Harz bis zur Ostsee. Hier zeigt sich die regionale Kompetenz des NDR in ganzer Breite.“

„NDR auf’m Land“ startete Ende im September 2021 auf YouTube und hat seither rund 142.000 Abonnent*innen gewonnen sowie mehr als 66,6 Millionen Abrufe verzeichnet. Das Projekt ist eine Gemeinschaftsproduktion der NDR Landesfunkhäuser mit dem Teams „Talk und journalistische Unterhaltung“, „Channelmanagement und Entwicklung Video“ sowie dem Team „Entwicklungsmanagement und Innovation“ in Hamburg. Im November 2022 wurde „NDR auf’m Land“ um einen Instagram- und einen Facebook-Kanal erweitert. Die Kanäle sind norddeutsch, echt und ehrlich. Im Mittelpunkt stehen leidenschaftliche Menschen, ihre Höfe und ihre Familien, die den spannenden und herausfordernden Alltag auf dem Land meistern. Zu „NDR auf’m Land“ auf Youtube zählen die Reihe „Auf’m Land mit …“, „Nordreportagen“, „Nordstorys“, „NDR Hofgeschichten“ sowie die Serie „Auf’m Trecker“.

Den Bremer Fernsehpreis verleiht Radio Bremen im Auftrag der ARD, es gibt ihn mit Unterbrechungen seit 1974. Neben ARD-Moderator Frank Plasberg gehören zur Jury Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR), Gesa Eberl (Moderatorin bei n-tv und RTL), Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle und Medientrainer), Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlin und Publizistik-Dozent) und Inga Mathwig (Redakteurin beim NDR Medienmagazin ZAPP).

„NDR auf’m Land“ ist hier bei Youtube zu finden: ndr auf'm land - YouTube

10. November 2023 / RP

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse