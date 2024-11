Stand: 13.11.2024 10:00 Uhr „NDR Wohn-O-Mat“: Welcher Wohnort im Norden passt zu dir?

Ob nah am Meer, zentral in einer Großstadt oder in einem Vorort mit guter ÖPNV-Anbindung – bei der Wahl des Wohnortes setzt jede und jeder andere Prioritäten. Norddeutschland bietet alles – von Dorf bis Metropole. Um den Ort im Norden zu finden, der perfekt zu den eigenen Vorlieben passt, hat das Team von NDR Data ein einfaches und unterhaltsames Tool entwickelt: den „NDR Wohn-O-Mat“.

Nach Vorlieben wie zum Beispiel Ortsgröße, einer speziellen Region im Norden oder Vorhandensein von Kindergarten oder Krankenhaus wählt das Tool aus 2.776 norddeutschen Orten die aus, die am besten zu den eigenen Wünschen passen. Auch die Kosten fürs Mieten oder Kaufen, das Alter der Nachbarn oder das Ergebnis der letzten Bundestagswahl können für die Auswahl einbezogen werden.

Der „NDR Wohn-O-Mat“ ist für die Nutzung auf Smartphones optimiert. Ab dem 13. November ist er auf allen NDR Apps und auf NDR.de verfügbar. Die verwendeten Daten und Informationen beruhen auf der aktuellen Zensus-Erhebung.

Ziel ist es, ein unterhaltsames Spiel anzubieten, das jungen Menschen auf der Suche nach einem Wohnort in Norddeutschland Inspiration bietet.

Link zum „NDR Wohn-O-Mat“: https://www.ndr.de/wohnomat

13. November 2024/ WN

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse