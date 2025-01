Stand: 07.01.2025 14:21 Uhr NDR Recherche-Show „Reschke Fernsehen“ startet mit Ausgabe über Elon Musk ins neue Jahr

„President Elon Musk: Reich, Rechts, Radikal“ – mit einer halben Stunde über den reichsten Menschen der Welt startet die NDR Show „Reschke Fernsehen“ ins neue Jahr. Die Folge ist ab Mittwoch, 8. Januar, um 20.00 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen, im Ersten läuft sie am 9. Januar um 23.35 Uhr. Insgesamt sind zwölf neue Folgen „Reschke Fernsehen“ für 2025 geplant. Die Recherche-Show verbindet seit 2023 spannende Recherchen mit Humor und Unterhaltung.

Elon Musk ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, zugleich verbreitet er antisemitische, rassistische, frauenfeindliche Ansichten.. Er hofiert die AfD und mischt sich aktiv in den deutschen Wahlkampf ein. Sein Reichtum, seine Kontrolle über die Plattform X und über kritische Infrastruktur wie sein Satelliteninternet Starlink sowie seine Nähe zum nächsten US-Präsidenten Donald Trump verleihen ihm eine beispiellose Macht. Die Auftaktfolge der neuen Staffel beschäftigt sich mit dieser Konzentration von Einfluss und Autorität in den Händen eines Einzelnen, der eine ernstzunehmende Gefahr für demokratische Prinzipien und Sicherheit auf der ganzen Welt ist.

In Folge zwei geht es um die „Märchen der Wald-Lobby“. Ein Drittel Deutschlands ist von Wald bedeckt und ein großer Teil davon befindet sich in der Hand von Reichen und Adligen. Ihr oberster Lobby-Verband, der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR), arbeitet überraschend ungestört daran, die Privilegien der Waldbesitzer zu schützen. „Reschke Fernsehen“ legt das Drehtür-System zwischen Politik und Forstwirtschaft offen, das selbst LobbyControl überrascht: gemeinsame Reisen mit Bundestagsabgeordneten, ein Lobby-Präsident im Haushaltsauschuss des Bundestags und ein Geschäftsführer, der sich seine hauptamtliche Lobby-Tätigkeit vom Staat bezahlen lässt. Rufus Beck, deutsche Kino-Legende und Sprecher der Harry Potter-Bücher, unterstützt Anja Reschke in einer überraschenden Gast-Rolle. Diese Ausgabe folgt am Donnerstag, 16. Januar, um 23.35 Uhr im Ersten und am gleichen Tag bereits ab 18.00 Uhr in der ARD Mediathek.

