Stand: 29.09.2023 11:56 Uhr NDR Programmhighlights zum Tag der Deutschen Einheit

Hamburg richtet am 2. und 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit aus und der NDR feiert mit: beim Bürgerfest an der Alster mit einem Bühnenprogramm, im Radio- und im Fernsehen mit Live-Übertragungen und Sondersendungen.

Der Eröffnungsgottesdienst live im Ersten

Am 3. Oktober um 10 Uhr beginnt der ökumenische Festgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis. Der NDR überträgt live für Das Erste. Unter dem Titel „Ein Strom lebendigen Wassers“ knüpft der Gottesdienst an die Lage Hamburgs an der Elbe an. In ihren Predigten werden Bischöfin Kirsten Fehrs und Erzbischof Stefan Heße das Bild des „lebendigen Wassers“ aufgreifen und anhand von Bibelstellen dessen Bedeutung für die heutige Gesellschaft aufzeigen.

ARD-Infoprogramme senden bundesweit gemeinsam

Die Infoprogramme der ARD senden am Tag der Deutschen Einheit erstmals über eine Strecke von fünfeinhalb Stunden gemeinsam. Mit dabei sind neben NDR Info auch BR24, hr-iNFO, rbb-Inforadio24, MDR AKTUELL, Antenne Saar, SWR Aktuell und WDR 5. Dasbundesweite Programm startet um 9.34 Uhr mit dem Interview der Woche Spezial. Zu Gast ist die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Katrin Göring-Eckardt.

Ab 10.04 Uhr folgt in der preisgekrönten Reihe „Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven“ ein Spezial zum Tag der Deutschen Einheit. Um 11:04 Uhr beginnt die Live-Talksendung „Deutsche Einheit? Lass uns reden!“. Moderator Ralph Erdenberger diskutiert mit Studiogästen, Hörerinnen und Hörern aus ganz Deutschland die Frage: Welche deutsche Einheit hätten wir gerne? Neben Anrufen direkt in der Sendung sind vorab auch E-Mails möglich: einheit@ard.de

Der Festakt aus der Elbphilharmonie live im Radio

Von 12.30 Uhr bis 14:00 Uhr folgt die Live-Übertragung des offiziellen Festaktes in der Hamburger Elbphilharmonie – für die ARD-Info-Wellen kommentiert NDR Info Reporter Marc Dugge.

Für die Besucher in der Elbphilharmonie führt NDR Moderator Yared Dibaba gemeinsam mit der Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald durch das Programm. Geladen sind rund 1.300 Gäste, darunter die Spitzen der Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Philharmonische Staatsorchester, das Hamburg Ballett und weitere Künstler gestalten den festlichen Rahmen.

Hamburg Journal – Regionalmagazin berichtet monothematisch

Das Hamburg Journal im NDR Fernsehen um 19.30 Uhr widmet sich am 3. Oktober komplett dem Tag der Deutschen Einheit. Das Hamburg Journal reist unter anderem auf der Ländermeile durch alle Bundesländer und schaltet darüber hinaus live zu „Deutschland singt und klingt“ an der Alsterbühne, einem bundesweiten Chorprojekt. Außerdem wird der Gastgeber der Feierlichkeiten, Bundesratspräsident und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher live im Studio Bilanz des Tags der Deutschen Einheit in Hamburg ziehen.

„NDR-Kultur – Das Journal“ im Zeichen der Einheit

Bereits am 2. Oktober steht im NDR Fernsehen die Sendung „NDR Kultur – Das Journal“ mit Julia Westlake im Zeichen der Deutschen Einheit. Die Autorin Anna Rabe aus Wismar blickt mit ihrem autofiktionalen Roman „Die Möglichkeit von Glück“ auf die Nachwendezeit zurück, in dem das eingeübte Koordinatensystem der DDR auseinanderfällt. Gemeinsam mit der Künstlergruppe “Clara Mosch” wird an die frühen Kunstaktionen der Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern erinnert, in denen “Clara Mosch” gegen die offizielle Kunst opponierte. Außerdem geht es um eine neue Biografie über Walter Ulbricht und dessen Leben vor der DDR.

29. September 2023/ WH

