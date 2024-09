Stand: 23.09.2024 11:10 Uhr NDR „Polizeiruf 110“: Neuer Fall mit Anneke Kim Sarnau und Lina Beckmann spielt im Rotlicht-Milieu

„Sie haben Namen“ heißt die neue Folge des NDR „Polizeiruf 110“, die bis zum 1. Oktober in Rostock, Schwerin und Hamburg entsteht. Kommissarin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ermittelt an der Seite ihrer Kollegin Melly Böwe (Lina Beckmann) in einem Fall, der das Schicksal zehntausender Frauen in Deutschland beleuchtet, die Tag für Tag ihren Körper verkaufen müssen, um zu überleben. Regie führt Franziska Schlotterer, das Drehbuch stammt von Florian Oeller. Das Erste und die ARD Mediathek zeigen die Folge des „Polizeiruf 110“ voraussichtlich im übernächsten Jahr.

Zur Handlung: Natasha (Anastasiia Mazhara) hat sich, um dem Rotlicht-Milieu zu entkommen, mit dem Freier und Anwalt Bastian Hoyer (Christian Erdmann) eingelassen. Sie soll für ihn einen Plan umsetzen, im Gegenzug will er ihr zur Freiheit verhelfen.

Vor den Toren der Stadt findet eine Anglerin die Leiche einer vermutlich minderjährigen Prostituierten aus Osteuropa. Die namenlose junge Frau wurde vor ihrer Ermordung gefoltert. Tatort soll eine Feriensiedlung gewesen sein, die dem ehemaligen Kampfsportler, Zuhälter und Unternehmer Heiko Mischke (Sönke Möhring) gehört. Um die Identität der Namenlosen zu klären und die Verantwortlichen für ihre Ermordung zu finden, tauchen die beiden Kommissarinnen König und Böwe tief in das System der Ausbeutung in deutschen Bordellen ein. Die Ermittlerinnen kämpfen darum, Gerechtigkeit für das namenlose Opfer zu erlangen, und stoßen im Laufe der Ermittlungen auch auf Natasha. König und Böwe müssen feststellen, dass die junge Frau tief drinsteckt in dem Verbrechen um die namenlose Tote.

Neben den Genannten sind u. a. zu sehen: Uwe Preuss (als Henning Röder), Andreas Guenther (als Anton Pöschel), Josef Heynert (als Volker Thiesler), Wolfgang Michael (als Günther Wernecke), Dela Dabulamanzi (als KTU-Chefin Maria), Thorsten Merten (als Staatsanwalt Jan Jürgens), Katya Molchanova (als Pöschels Freundin Mila), Silvina Buchbauer (als Tessa Hoyer) und Liliom Lewald (als Petko)

Produzentin ist Iris Kiefer (filmpool fiction GmbH), ausführende Produzentin Nikola Bock. Kamera: Hanno Lentz. Die Redaktion hat Philine Rosenberg (NDR).

16. September 2024 / IB

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse