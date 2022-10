Stand: 19.10.2022 13:00 Uhr NDR Magazin „DAS!“ mit zwei zusätzlichen Ausgaben am Freitagabend

Intensive Einblicke und Archiv-Schätze: Das möchte „DAS!“ den Zuschauerinnen und Zuschauern mit zwei zusätzlichen Ausgaben am Freitagabend bieten. Die beiden „Spin offs“ der erfolgreichen Vorabend-Sendung sind jeweils um 21.15 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen.

In „DAS! Rote Sofa – Gute Geschichten“ blickt Moderator Hinnerk Baumgarten am 21. Oktober zurück auf unterhaltsame und berührende Momente der „DAS!“-Sendungen im August und September - ob mit großen Stars auf dem Sofa oder in kleinen Geschichten aus ganz Norddeutschland. So kochte Weltstar Jamie Oliver in der „DAS!“-Küche und Giovanni Zarrella brachte Hinnerk Baumgarten die besten Boygroup-Tanzbewegungen bei. Die Holocaust-Überlebende Irene Butter erzählte eindrucksvoll, wie sie heute in Schulen über ihre Erinnerungen an das KZ Bergen-Belsen berichtet. Ein fliegender Bauer aus Schleswig-Holstein sorgte für Schmunzeln, genauso wie die Geschichte eines Zahnarztes, der in seiner Freizeit ein wahrer Bumerang-Meister geworden ist.

In der anderen, monothematischen Ausgabe „DAS! Rote Sofa – Weltall“ begrüßt Hinnerk Baumgarten am 28. Oktober die Meteorologin, Klimaforscherin und Astronautin-Anwärterin Insa Thiele-Eich. Die Weltraum-Expertin erzählt, wie es um ihren möglichen Flug zur ISS im Herbst 2023 – als erste deutsche Frau - und die Vorbereitungen dazu steht. Zudem geht es um ihren Vater Gerhard Thiele, der 2000 ins All flog. Zur Faszination Weltraum sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer zudem spektakuläre Archiv-Bilder aus der Raumfahrtgeschichte als auch neue unglaubliche Aufnahmen aus dem Universum. Weitere Themen der Sendung sind die Auswirkung von Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper sowie die Klimaforschung und ihre Zusammenhänge zur Raumfahrt.

21. Oktober: „DAS! Rote Sofa – Gute Geschichten“; 28. Oktober: „DAS! Rote Sofa – Weltall“, jeweils 21.15 Uhr, NDR Fernsehen und ARD Mediathek

19. Oktober 2022 / IB

