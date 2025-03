Stand: 06.03.2025 15:41 Uhr NDR Kultur: Hamburger Star-Geiger Christian Tetzlaff sagt US-Tour ab - „Stillsein ist keine Option“

Der deutsche Geiger Christian Tetzlaff geht einen radikalen Weg und sagt sämtliche Konzerte in den USA ab, darunter auch einen Auftritt in der Carnegie Hall in New York. „Ich fühlte mich wie ein Kind, das einen Horrorfilm sieht“, hatte Christian Tetzlaff in einem Interview mit der New York Times gesagt.

Bei NDR Kultur begründet er seine Entscheidung: Er habe angesichts der Politik von Präsident Donald Trump keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als so zu handeln.

Er habe fürchterlich mit sich gerungen, denn Amerika sei mit mindestens 20 Konzerten im Jahr sein Hauptspielfeld, sagt der Violinist Christian Tetzlaff bei NDR Kultur. Doch vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen in den USA wolle er kein Unterhaltungsprogramm mehr spielen.

„Man würde erwarten, dass Millionen auf die Straße gehen, weil alles abgeschafft wird, wofür Amerika stand“, sagt der Hamburger. Stattdessen herrsche „absolute Stille“. Er habe mit vielen amerikanischen Musikerinnen und Musikern gesprochen, die auch alle deprimiert seien, ob der politischen Lage, „aber keiner kommentiert es“.

Besonders entsetzt habe ihn die Tatsache, dass zehntausende Menschen in einer Mail darüber informiert worden seien, dass sie gefeuert sind. Die Freude der Befürworter dieser Maßnahme und der Mangel an Mitgefühl für die betroffenen Familien sei „widerlich und erschütternd“.

Auch für Deutschland gelte: „Die Zeit der Unschuld ist jetzt vorbei.“ Jeder könne ein Zeichen setzen. „Alles, was wir im Leben einfach so mitgenommen haben, muss leider auf den Prüfstand“, ist der international renommierte Musiker überzeugt.

Von seinen Kolleginnen und Kollegen wünscht sich Tetzlaff mehr Mut: „Musiker, die ein gutes Standing haben, könnten zum Beispiel die Hälfte ihres Konzerthonorars für einen Fonds spenden, der die entlassenen amerikanischen Familien unterstützt.“ Er sei nicht in der Position zu belehren, so Tetzlaff: „Aber ich weiß, dass ich für mich persönlich das machen muss. Ein Schrei, weil uns das alle betrifft.“

Link zum Interview: https://www.ndr.de/kultur/musik/klassik/Tetzlaff-Absage-seiner-US-Tour-Stillsein-ist-keine-Option,tetzlaff206.html

6. März 2025/BB

