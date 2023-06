Stand: 20.06.2023 10:00 Uhr „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ mit dem Kuss Quartett und Tomoko Akasaka im Celler Schloss

Streicherklänge in fürstlicher Atmosphäre: Am 7. Juli findet im Residenzmuseum im Celler Schloss ein „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ statt. Das Kuss Quartett und Tomoko Akasaka werden Besucherinnen und Besucher im Rittersaal des Welfenschlosses ein ausgesuchtes Kammermusikprogramm präsentieren.

Das Kuss Quartett – bestehend aus Jana Kuss (Violine), Oliver Wille (Violine), William Coleman (Viola) und Mikayel Hakhnazaryan (Violoncello) – ist ein vielfach ausgezeichnetes Streichquartett. Mit ihrem Programm wollen die Vier sowohl das traditionelle Publikum als auch neue Hörerinnen und Hörer erreichen und begeistern. Unterstützt werden sie beim „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ in Celle von Tomoko Akasaka. Die Bratschistin ist als Solistin und Kammermusikerin tätig und konzertiert mit namhaften Orchestern und Musikerinnen und Musikern weltweit. Das Kuss Quartett und Tomoko Akasaka konzertierten bereits in der Vergangenheit mehrfach gemeinsam. Über diese Verbindung und ihre musikalischen Werdegänge werden sie beim Konzert mit NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann sprechen, der wie gewohnt durch den Abend führen wird.

Die Eintrittskarten für dieses exklusive „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. NDR Kultur verlost diese ab sofort online unter www.NDR.de/kultur und in der NDR Kultur App.

Den Rahmen für dieses besondere Konzert bietet das Celler Schloss, eine der schönsten und bedeutendsten Welfenresidenzen. Das ansässige Museum macht die Residenzgeschichte vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert lebendig. Die Konzertbesucherinnen und -besucher haben die Möglichkeit, um 16 Uhr an einer exklusiven Führung durch das Residenzmuseum im Celler Schloss teilzunehmen. Sie erleben dabei die modern inszenierte Geschichte des Schlosses und seiner Bewohner und lernen das älteste heute noch existierende Fürstenhaus Europas kennen: die Welfen. Im Rahmen der Führung wird auch die Celler Schlosskapelle gezeigt. Die Hofkapelle mit ihrer Ausstattung des 16. Jahrhunderts zeigt Renaissancekunst auf höchstem Niveau.

Kartenverlosung: ab sofort unter NDR.de/kultur und in der NDR Kultur App

Konzert: Freitag, 7. Juli, 18.00 Uhr, Residenzmuseum im Celler Schloss

Sendung: Sonntag, 6. August, 18.00 Uhr, NDR Kultur Foyerkonzert

20. Juni 2023/ BB

