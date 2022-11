Stand: 01.11.2022 09:35 Uhr „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ mit Frank Dupree in Zusammenarbeit mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern

Kartenverlosung: ab Mittwoch 2. November unter NDR.de/kultur und in der NDR Kultur App

Konzert: Mittwoch, 16. November, 18.00 Uhr, Schloss Gadebusch, Aula

Sendung: Sonntag, 4. Dezember, 18.00 Uhr, NDR Kultur Foyerkonzert

Seine ersten musikalischen Schritte unternahm Frank Dupree als Dreijähriger auf dem Schlagzeug. Doch schon bald – im Alter von fünf Jahren - entdeckte er seine Liebe fürs Klavier und legte eine erstaunliche Karriere hin. International für Aufsehen sorgte Dupree, als er 2014 zum einzigen Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs gekürt wurde. Mit seiner musikalischen Reife, seiner ausgefeilten Technik und der Fähigkeit, dem Flügel ein breites Spektrum an Klangfarben zu entlocken, faszinierte er Jury und Publikum gleichermaßen.

Beim „NDR Kultur Foyerkonzert on tour” wird Frank Dupree am 16. November in Gadebusch sein vielfältiges Können zeigen und im Gespräch mit NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann über seine Karriere und Erfahrungen als Pianist und Dirigent sprechen.

Die Eintrittskarten für dieses exklusive „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. NDR Kultur verlost diese ab 2. November online unter www.NDR.de/kultur und in der NDR Kultur App.

Frank Dupree, 1991 in Rastatt geboren, spielt mit Orchestern auf der ganzen Welt und schließt sich immer wieder mit aufstrebenden Musikerinnen und Musikern seiner Generation für Klavierrezitals und Kammermusik zusammen, darunter Simon Höfele, Timothy Ridout und das Calidore String Quartet. Neben seiner Tätigkeit als Pianist ist er auch als Dirigent aktiv und konnte bereits mit Dirigentengrößen wie Sir Simon Rattle und François-Xavier Roth zusammenarbeiten. Darüber hinaus verbindet Frank Dupree seine zwei Leidenschaften als dirigierender Pianist.

Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern an einem neuen Spielort des Festivals statt: in der Aula am Schloss Gadebusch. Das alte Renaissanceschloss wird im Rahmen des Vorhabens „Zukunftsschloss Gadebusch – musisch.magisch.mittendrin.“ seit einigen Jahren zu einer Begegnungsstätte für Kultur und Bildung entwickelt und schrittweise saniert.

1. November 2022

