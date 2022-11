Stand: 15.11.2022 12:34 Uhr NDR Kultur Chorexperiment: Mehr als 3000 Menschen beteiligen sich am größten virtuellen Friedenschor des Nordens

Online: Das Video zum NDR Kultur Chorexperiment steht ab sofort unter NDR.de/chorexperiment bereit.

Das Experiment ist geglückt: Mehr als 3000 Sängerinnen und Sänger haben sich am NDR Kultur Chorexperiment beteiligt und den größten virtuellen Friedenschor des Nordens entstehen lassen.

NDR Kultur Chefin Anja Würzberg: „Das Musikvideo aus allen Einsendungen ist unser Geschenk an die vielen tausend Menschen in ganz Norddeutschland, die sich mit großer Kreativität und Leidenschaft am Chorexperiment beteiligt haben. Ihnen allen sagen wir danke für dieses überwältigende Gemeinschaftserlebnis!“

Der NDR hatte dazu aufgerufen, den Song „Wir ziehen in den Frieden“ einzusingen, den Udo Lindenberg extra für diese Aktion zur Verfügung gestellt hat. „Je mehr Menschen mit uns in den Frieden ziehen, desto größer ist die Chance, dass der furchtbare Krieg gegen die Ukraine zu Ende geht“, sagt Udo Lindenberg.

In der Hoffnung auf eine friedliche Zukunft sind Familien, Singles, Kinder, Männer und Frauen, Profis und Amateure, Schulklassen und Chöre aus dem ganzen Norden diesem Aufruf gefolgt. Aus allen eingesandten Videos ist nun eine eindrucksvolle Collage entstanden.

Weitere Informationen unter NDR.de/chorexperiment zu finden.

15. November 2022/BB

