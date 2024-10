Stand: 23.10.2024 12:01 Uhr NDR Info - Wissenschaft aus Braunschweig: „Vergesst die Kinder nicht! Was braucht eine krisenfeste Jugend in einer überalterten Gesellschaft?“ - der Synapsen-Podcast live

Termin: Dienstag, 5. November, 19.00 Uhr, Haus der Wissenschaft in Braunschweig, Eintritt frei.

Kindheit in Deutschland heißt heute auch: Großwerden im Generationenschatten. Nur rund 14 Prozent der Menschen in Deutschland sind unter 14 Jahre. Und sie werden mit immer mehr Krisen konfrontiert: Klimawandel, Krieg und eine zunehmend gespaltene Gesellschaft. Die Corona-Pandemie hat zuletzt wie unter einem Brennglas gezeigt, wie wenig die Lebenswelten junger Menschen in Krisen mitgedacht werden. Wie geht es ihnen damit? Was brauchen Kinder und Jugendliche, um diesen Lebenslagen gewachsen zu sein? Wie viel hat Resilienz mit Teilhabe zu tun? Und: Braucht es in unserer Gesellschaft womöglich einen „Minderheitenschutz“ für die Jüngeren?

In ihrer gemeinsamen Veranstaltungsreihe beschäftigen sich NDR Info und das Haus der Wissenschaft in Braunschweig mit dem Thema "Was braucht eine krisenfeste Jugend in einer überalterten Gesellschaft?" NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig diskutiert in Braunschweig mit Expert*innen über die Perspektiven der Kinder und Jugendlichen in Deutschland.

Korinna Hennig spricht dazu mit Jun.-Prof. Dr. Sarah Schäfer vom Institut für Psychologie der TU Braunschweig, Dr. Jennifer Siemann, der Leiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Stadt Wolfsburg und Prof. Dr. Wolfgang Schröer vom Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim.

Die Diskussion wird aufgezeichnet und am 22. November als Podcast im NDR Info Wissenschafts-Podcast „Synapsen“ veröffentlicht: zu finden in der ARD Audiothek und dort, wo es Podcasts gibt. Im Radioprogramm von NDR Info wird die Sendung am 24. November um 17.05 Uhr ausgestrahlt.

Weitere Informationen zum Podcast „Synapsen“ unter NDR.de/Synapsen.

23. Oktober 2024

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse