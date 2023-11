Stand: 08.11.2023 11:15 Uhr NDR Info – Wissenschaft aus Braunschweig: „Übers Klima reden – wie kann das gelingen?“ - der Synapsen-Podcast live

Termin: Dienstag, 21. November, 19. Uhr, Haus der Wissenschaft in Braunschweig, Eintritt frei.

Corona, Krieg, Klima – für viele Menschen reiht sich die Debatte um den Klimawandel in eine endlos wirkende Kette aus schlechten Nachrichten ein. Forschung und Medien stellt das vor Herausforderungen. Warum dringen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren Appellen an die Politik offenbar nicht ausreichend durch? Wird gesellschaftliches Umsteuern zu sehr unter dem Stichwort „Verzicht“ kommuniziert? Bringen Klimaaktivistinnen und -aktivisten wie die „Letzte Generation“ das Thema voran – oder schaden sie ihm durch die Wahl der Mittel?

NDR Info und das Haus der Wissenschaft in Braunschweig nehmen ihre gemeinsame Veranstaltungsreihe wieder auf. Zum Auftakt geht es am 21. November um die Kommunikation rund um den Klimawandel.

Wissenschaftsjournalistin Dr. Yasmin Appelhans spricht dazu mit der Verhaltensökonomin Dr. Christine Merk (Forschungszentrum Global Commons und Klimapolitik/Institut für Weltwirtschaft, Kiel), mit Prof. Dr. Stephan Heinzel vom Psychologischen Institut der TU Dortmund (Arbeitsschwerpunkt u.a. Klimakrise und psychische Gesundheit) sowie mit der Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Anne Reif von der Universität Hamburg (Forschungsfokus: Klima, klimatischer Wandel und Gesellschaft).

Die Diskussion wird aufgezeichnet und am 8. Dezember im NDR Info Wissenschaftspodcast „Synapsen“ veröffentlicht: zu finden in der ARD Audiothek und dort, wo es Podcasts gibt. Im Radioprogramm von NDR Info wird die Sendung am Sonntag, 10. Dezember, um 17.05 Uhr ausgestrahlt.

Weitere Informationen zum Podcast „Synapsen“ unter NDR.de/synapsen.

