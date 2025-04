Stand: 24.04.2025 06:00 Uhr NDR Info Veranstaltungsreihe „Wissenschaft aus Braunschweig”: Landwirtschaft unter Druck: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – der Synapsen-Podcast live

Die Landwirtschaft steht am Scheideweg: Sie soll nachhaltiger wirtschaften und gleichzeitig wirtschaftlich überleben – doch oft fehlt es an Anerkennung und politischer Unterstützung. Gleichzeitig erfordern der Klimawandel und die Biodiversitätskrise einen tiefgreifenden Wandel. Wie kann die Landwirtschaft diesen Herausforderungen begegnen? Und wie lassen sich gute Arbeitsbedingungen für die Menschen auf den Höfen sichern?

In ihrer gemeinsamen Veranstaltungsreihe beschäftigen sich NDR Info und das Haus der Wissenschaft in Braunschweig mit dem Thema „Landwirtschaft unter Druck: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit“. NDR Info Wissenschaftsredakteurin Nele Rößler diskutiert mit Expert*innen aus Agrarökonomie, Biologie und Soziologie über die Herausforderungen der Landwirtschaft in Deutschland.

Nele Rößler spricht dazu mit Prof. Dr. Christoph Schäfers, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie IME in Schmallenberg, Oliver Mußhoff, Professor für landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre an der Universität Göttingen, Claudia Neu, Professorin für Soziologie ländlicher Räume vom Department Agrarökonomie und Rurale Entwicklung an der Uni Göttingen und Maja Mogwitz, Gründerin von „Jung & Landwirtin“.

Die Diskussion wird aufgezeichnet und am 23. Mai als Podcast im NDR Info Wissenschafts-Podcast „Synapsen“ veröffentlicht: zu finden in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Im Radioprogramm von NDR Info wird die Sendung am 25. Mai um 17.05 Uhr ausgestrahlt.

Termin: Dienstag, 29. April, 19.00 Uhr, Haus der Wissenschaft in Braunschweig, Eintritt frei

Weitere Informationen zum Podcast „Synapsen“ unter NDR.de/Synapsen.

24. April 2025

