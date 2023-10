Stand: 19.10.2023 10:23 Uhr NDR Info „Live-Talk“: Renan Demirkan bei „Meyer-Burckhardts Frauengeschichten“ in Lüneburg

Termin Dienstag, 7. November, 19.00 Uhr, Ritterakademie Lüneburg

Podcast ab Dienstag, 14.11. in der ARD Audiothek

Sendung: Sonntag, 19.11., 16.04 Uhr, NDR Info

Hubertus Meyer-Burckhardt geht wieder auf Tour: Sein Podcast „Meyer-Burckhardts Frauengeschichten“ wird am Dienstag, 7. November ab 19.00 Uhr in der Ritterakademie in Lüneburg aufgezeichnet.

Zu Gast ist die Schauspielerin und Autorin Renan Demirkan, vielen bekannt aus der ARD-Fernsehserie „Rote Rosen“. Sie wurde 1955 als Tochter einer Schneiderin und eines Ingenieurs in Ankara geboren. Als Siebenjährige kam sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester nach Hannover. Ihren Durchbruch zu größerer Popularität schaffte sie 1983 mit dem Kinothriller „Zahn um Zahn“ an der Seite von Götz George. Es folgten weitere Meilensteine, wie zum Beispiel ihre Hauptrolle in der ARD-Serie „Reporter“ und ihr Mitwirken in dem ZDF-Vierteiler „Der große Bellheim“. Über Jahrzehnte war sie in zahlreichen TV-Serien und Fernsehspielen zu sehen.

Ihre zweite Karriere als Schriftstellerin startete Renan Demirkan mit dem autobiografisch gefärbten Roman „Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker“ (1991). In diesem Roman schildert sie das Schicksal von vier Generationen einer nach Deutschland eingewanderten türkischen Familie. In ihrer aktuellen Rolle in der Telenovela „Rote Rosen“ verkörpert sie eine Frau, die ihr Leben zwischen zwei Kulturkreisen als Bereicherung empfindet.

Mit der Schauspielerin und Buchautorin wird Meyer-Burckhardt in der Ritterakademie über ihre größten Erfolge und ihre beruflichen und persönlichen Erfahrungen und Ansichten sprechen.

In „Meyer-Burckhardts Frauengeschichten“ sind Frauen zu Gast, die in der Öffentlichkeit stehen, die einen spannenden Lebensweg oder einen interessanten Beruf haben - oder auch einfach nur Erfahrungen gemacht haben, über die Hubertus Meyer-Burckhardt mit ihnen reden möchte. Gesprächspartnerinnen waren u.a. Barbara Becker, Stephanie Stahl, Sandra Maischberger und Caren Miosga.

Das Gespräch mit Renan Demirkan ist ab 14. November in der ARD Audiothek verfügbar und wird am Sonntag, 19. November, ab 16.04 Uhr auf NDR Info ausgestrahlt, in Lüneburg auf der UKW-Frequenz 96,8.

Karten für 10,- € (zzgl. VVK-Gebühr) gibt es an allen bekannten VVK-Stellen und unter www.lueneburgtickets.de, evtl. Restkarten an der Abendkasse (12,- €). Einlass ist ab 18 Uhr.

***************************************

