NDR Hörspiel zum 35. Jahrestag des Mauerfalls: Wendekrimi aus dem Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau der ehemaligen DDR

Eine halbe Million Kinder und Jugendliche waren in der DDR in Heimen untergebracht. Laut einer Studie unter Federführung der Universität Leipzig hat fast die Hälfte von ihnen im Heim physische Gewalt erfahren, 41 Prozent der Befragten sprechen von sexualisierter Gewalt. Darum geht es auch in Grit Poppes erstem Krimi „Rabenkinder“, den der NDR zum 35. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November als Hörspiel umgesetzt hat (Bearbeitung: Irene Schuck).

„Rabenkinder“ spielt in der Wendezeit im einzigen „geschlossenen“ Jugendwerkhof im sächsischen Torgau, der mit seinen hohen Mauern, den Wachtürmen, den Diensthunden und den vergitterten Fenstern schon äußerlich einem Gefängnis glich. Hier sollten Jugendliche unter haftähnlichen Bedingungen zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ umerzogen werden.

Für Regisseurin Anne Osterloh ist das Interessante an diesem Hörspiel: „Es erzählt Geschichte in persönlichen Geschichten, und sowas mag ich immer, wenn so etwas Großes wie Wende, Jugendwerkhof, Osten in der persönlichen Geschichte der Jugendlichen erzählt wird.“

Zum Inhalt: Es ist der 10. November 1989, die Mauer ist gerade gefallen, da wird der Direktor des Jugendwerkhofs tot aufgefunden. Angeblich ein Selbstmord – aber die Kommissarin, gespielt von Nina Gummich, hat Zweifel. Drei Jugendliche sind noch hier, alle anderen Insassen wurden bereits verlegt. Kurz nach der Befragung durch die Leipziger Mordkommission gelingt den dreien die Flucht. Haben sie etwas mit dem Mord zu tun – oder den Mörder erkannt? Der Kommissarin geht das Schicksal der jungen Menschen zu Herzen, doch dann übernimmt ein Kollege aus dem Westen den Fall.

Gespielt werden die drei Jugendlichen von Ingraban von Stolzmann, Oscar Hoppe und Runa Greiner. Alle drei sind zwar schon Ende 20, Anne Osterloh, die selbst auch Schauspielerin ist, hat sich aber bewusst für ausgebildete Schauspielerinnen und Schauspieler für diese jungen Rollen entschieden. Anne Osterloh setzte den düsteren, gut recherchierter Thriller zu einem wichtigen historischen Thema, das immer noch nicht ausreichend aufgearbeitet ist, in Szene (Komposition: Tommy Neuwirth). Als weitere Schauspielerinnen und Schauspieler unter anderen dabei: Nina Gummich, Martin Feifel, Runa Greiner und Ingraban von Stolzmann. Die Redaktion und Dramaturgie im NDR lag bei Susanne Birkner.

Grit Poppe, geboren 1964 in Boltenhagen, studierte am Literaturinstitut in Leipzig und arbeitet als freiberufliche Autorin. Sie schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Bücher. Ihr Jugendroman Weggesperrt über eine 14-jährige im Jugendwerkhof Torgau wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher. „Rabenkinder“ ist ihr erster Krimi.

Ab 23. Oktober in der ARD Audiothek, im ARD Krimifeed „Schlechte Gesellschaft“. Im Radio auf NDR Kultur: 27.Oktober und 3. November 2024, 19.00 Uhr.

23. Oktober 2024/BB

