Stand: 26.08.2024 15:43 Uhr NDR Hamburg Sommerinterview mit SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf: "Messerverbot allein reicht nicht"

Nach dem Anschlag in Solingen mit drei Toten hat sich auch SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf im Sommerinterview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal für ein Messerverbot ausgesprochen. Auf die Frage, ob das allein reicht sagte Kienscherf: "Nein, es geht natürlich insgesamt darum, dass die Sicherheitsbehörden weiter gestärkt werden. Wir in Hamburg arbeiten ja sehr intensiv daran, dass man schaut, wo gibt es Gefährder? Dass man aber auch guckt, wie kommt man an Jugendliche und an diese Personen letztendlich ran?" Kienscherf betonte auch: "Und es geht um eine geregelte Zuwanderung."

Elbtower: "Keiner sperrt sich, Herrn Kühne anzurufen"

Mit Blick auf die Baustelle des Elbtower und einer erneuten Investition des Unternehmers Klaus-Michael Kühne, sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf: "Ich glaube, keiner sperrt sich, Herrn Kühne anzurufen. Wenn er dort (…) weiter investieren möchte, dann ist das gut. Ich rufe ihn auch gerne an, wenn er das entsprechende Signal gibt. Aber es geht eben nicht so nach dem Motto, die Stadt muss dann teure Mieten zahlen", so Kienscherf weiter. Und er betonte: "Wichtig ist einfach nur, dass man den Menschen sagt, da sollen jetzt keine Steuergelder verbrannt werden… Es wird keine zweite Elbphilharmonie sein."

Seniorenticket soll nicht teurer werden

Im Zuge der Mobilitätswende hat die SPD nach dem Schülerticket jetzt auch die Senioren fest im Blick. Dabei geht es um die finanzielle Förderung. Fraktionschef Dirk Kienscherf betonte: "Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir sagen, der nächste Schritt muss für die Senioren sein. Das heißt entweder in der nächsten Legislaturperiode reden wir über eine Vergünstigung oder auf der anderen Seite, wenn es teurer werden sollte, dass wir sagen wir halten diesen Preis für die Senioren in unserer Stadt konstant."

Das ausführliche Interview sehen Sie auch heute Abend um 18 Uhr im NDR Hamburg Journal - oder online unter ndr.de/hamburg.

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse

Dieses Thema im Programm: Der NDR | 26.08.2024 | 15:00 Uhr