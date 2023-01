Stand: 06.01.2023 12:36 Uhr NDR Hamburg Journal: Ehemaliges US-Generalkonsulat wird verkauft

Für das ehemalige Gebäude des US-Generalkonsulats an der Außenalster wird ein Käufer gesucht. Das bestätigte das US-Generalkonsulat dem NDR Hamburg Journal. Demnach hat das US-Außenministerium den Verkauf des Gebäudes am Alsterufer 27/28 genehmigt. "Das Gebäude wird jetzt für den Markt und potentielle Käufer vorbereitet", so das US-Außenministerium.

Die markante weiße Jugendstilvilla im Stadtteil Rotherbaum steht leer, seit das US-Generalkonsulat im vergangenen Sommer in die Hafencity umgezogen ist. Mit dem Verkauf des sanierungsbedürftigen Gebäudes sollen dann auch Schutzmaßnahmen rund um die Villa aufgehoben werden. Die Durchfahrt auf dem Harvestehuder Weg vor dem Generalkonsulat ist aber weiterhin nicht erlaubt, so die Verkehrsbehörde gegenüber dem NDR Hamburg Journal.

