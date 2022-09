Stand: 05.09.2022 19:00 Uhr NDR Hamburg: Grünen Fraktionschef Lorenzen fordert Solarparks

Hamburgs Co-Fraktionschef der Grünen, Dominik Lorenzen, möchte mehr Bereiche in der Stadt für Photovoltaik-Anlagen nutzen. Im Sommerinterview von NDR 90,3 und Hamburg Journal schlägt er dafür größere Parkflächen vor. "Ich war vor zwei Jahren zu einem Besuch in Paris, da wurden zum Beispiel in Disneyland großflächig Parkplätze überbaut. Das ist eine wunderbare Win-win-Situation, weil die Autos sozusagen überdachte, verschattete Flächen bekommen und gleichzeitig oben Energie gewonnen wird", sagt Lorenzen.

Das ist auch bei Parkflächen in Hamburg möglich, zum Beispiel vor dem HSV-Stadion, meint der Grünen Co-Fraktionschef. "Das bietet sich extrem dafür an, auch hier Solarenergie zu gewinnen. Wir sind schon seit Längerem im Dialog rund um das Thema Messehallen. Auch da sind enorme Flächenpotentiale, die ungenutzt sind. Das ist nicht trivial. Da haben wir das Thema Statik, zum Teil auch Denkmalschutz auf anderen Gebäudeflächen."

Mit den Technologien von heute und dem Druck, den man heute konkret habe, sei es möglich und müsse schnell angegangen werden, so Lorenzen im NDR Sommerinterview. "Wir haben noch ein gigantisches Flächenpotential für Solar, unmittelbar natürlich auf Parkflächen, die frei sind. Es gibt bereits erste Länder, die zum Beispiel Fahrradwege und Straßen komplett damit überbaut haben."

Langsame Genehmigungsverfahren will Dominik Lorenzen umgehen: "Wir prüfen das sowieso schon für den Bereich von Wind. Der nächste Schritt, den wir gehen müssen, ist das auch für den Bereich von Solar zu prüfen. Also: Wie können wir als Stadt sehr, sehr schnell neue Solarparks schaffen."

Widerständen aus den Bezirken sieht Lorenzen gelassen entgegen. Es gehe darum, dringend Strom ohne Einsatz von Gas herzustellen, so Lorenzen im NDR Sommerinterview.

