Stand: 22.11.2022 14:14 Uhr NDR Elbphilharmonie Orchester unterstützt mit Konzerten „Hand in Hand für Norddeutschland“

Termine: 8., 9. und 10. Dezember, Elbphilharmonie, Hamburg

Mit drei Konzertabenden engagiert sich das NDR Elbphilharmonie Orchester für die diesjährige NDR Benefizaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“. Unter der Leitung von Dirigent Alan Gilbert und gemeinsam mit der US-amerikanischen Star-Cellistin Alisa Weilerstein spielt das Orchester Werke von Samuel Barber und Wolfgang Amadeus Mozart. Für die Konzerte in der Hamburger Elbphilharmonie am Donnerstag, 8., Freitag, 9., und Sonnabend, 10. Dezember, sind Tickets im Vorverkauf erhältlich. Drei Euro des Kartenpreises gehen als Spende an die Benefizaktion.

„Adagio for Strings“ heißt das bekannteste Stück des Komponisten Samuel Barber. Neben diesem Klassiker ist an den drei Abenden auch das eindrucksvolle Violoncellokonzert op.22 zu erleben, in dem Alisa Weilerstein ihr Ausnahmetalent zeigen wird. Darüber hinaus stehen Mozarts Ouvertüre zu „Die Zauberflöte“ und seine „Prager“ Sinfonie auf dem Programm.

Ziel von „Hand in Hand für Norddeutschland“ ist es in diesem Jahr, Menschen in Norddeutschland zu helfen, die als Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind. Von der Aktion sollen sowohl aus der Ukraine Geflüchtete profitieren als auch Menschen, die durch die Auswirkungen des Krieges besonders beeinträchtig sind. Partner der diesjährigen NDR Benefizaktion ist ein Bündnis der Diakonischen Werke im Norden, der Caritasverbände für Norddeutschland und der Tafel Deutschland mit ihren Einrichtungen im NDR Sendegebiet.

Während des Aktionszeitraums (5. bis 16. Dezember) informieren alle NDR Hörfunk- und Fernsehprogramme sowie NDR.de täglich über Projekte des Bündnisses und rufen zum Spenden auf.

Für die Benefizaktion ist bei der Bank für Sozialwirtschaft ein Spendenkonto eingerichtet (IBAN: IBAN DE90 201 205 200 500 600 700; BIC: BFSWDE33HAN; Empfänger: Aktionsbündnis der Tafel, Diakonie und Caritas). Unter www.NDR.de/handinhand kann auch online gespendet werden. Das gespendete Geld kommt den Angeboten des Aktionsbündnisses zu 100 Prozent zugute.

Weitere Informationen zur NDR Benefizaktion im Internet unter www.ndr.de/handinhand

Informationen zu den Konzerten erhalten Sie unter NDR.de/eo, der NDR EO App, auf facebook und Instagram.

