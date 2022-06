Stand: 24.06.2022 16:12 Uhr NDR Elbphilharmonie Orchester: Pianist Yefim Bronfman muss leider Konzerte absagen

Krankheitsbedingt muss Pianist Yefim Bronfman die Konzerte am 24. und 25. Juni mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester in der Hamburger Elbphilharmonie leider sehr kurzfristig absagen.

In so kurzer Zeit konnte kein Ersatz für das geplante Klavierkonzert von Bela Bartok mehr gefunden werden. Das Noah-Quartett, bestehend aus Mitgliedern des NDR Elbphilharmonie Orchesters, spielt stattdessen in der ersten Hälfte des Konzerts das 3. Streichquartett von Dimitri Schostakowitsch. Das Programm bleibt ansonsten unverändert.

Programm der Konzerte am 24. und 25. Juni:

NDR Elbphilharmonie Orchester

Alan Gilbert, Dirigent

Noah Quartett

Dmitri Schostakowitsch: Streichquartett Nr. 3 F-Dur op. 73

Pause

Richard Strauss: Eine Alpensinfonie op. 64

Das Konzert vom 24. Juni wird ab 20.03 Uhr live im Radio auf NDR Kultur übertragen. Die Alpensinfonie von Richard Strauss wird am 25. Juni ab 21.00 Uhr live auf NDR.de/eo gestreamt.

24. Juni 2022/BB

