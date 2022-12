Stand: 01.12.2022 09:56 Uhr NDR Bücherpodcast „eat.READ.sleep“ mit zwei Sonderfolgen vor Weihnachten

Sonderfolgen: 2. und 16. Dezember, ab 6.00 Uhr in der ARD-Audiothek

Was schenke ich meinem Schwiegervater, der wenig liest aber Agentenfilme liebt? Welcher Schmöker verbreitet so richtig schön Weihnachtsstimmung? Welches Buch ist das richtige für einen Teenager mit akuter Lese-Allergie? Der beliebte NDR Bücherpodcast „eat.READ.sleep“ macht vor Weihnachten Überstunden: Die Hosts Katharina Mahrenholtz, Jan Ehlert und Daniel Kaiser öffnen rechtzeitig vorm Fest in zwei Sonderfolgen wieder ihren „Buchladen“ und antworten auf konkrete Buch-Gesuche aus der „eat.READ.sleep“-Community. „Dabei ist ein großer Sack mit Buchtipps für die Bescherung rausgekommen“, so Katharina Mahrenholtz.

Auch das Rundherum kommt nicht zu kurz – wie in einer richtigen Buchhandlung eben. Es gibt den ultimativen Tipp zum Geschenkeeinpacken mit spezieller Falttechnik und nur einem kleinen Streifen Tesafilm, sowie eine Anleitung zum Bau einer literarischen Christbaumkugel.

Die Sonderfolgen werden alternierend zu den regulären Ausgaben des NDR Bücherpodcasts in der ARD-Audiothek veröffentlicht, die freitags im Zwei-Wochen-Rhythmus erscheinen. Damit begrüßen die „eat-READ-sleep“-Hosts ihre Fans im Dezember nun wöchentlich.

Folgen von „eat.READ.sleep“ im Dezember – Übersicht:

2. Dezember: Sonderfolge 1

„Kinderbücher, Agententhriller und selbstgebastelte Weihnachtsbaumkugeln“

9. Dezember: reguläre Folge

Gast: Autorin Meike Werkmeister

16. Dezember: Sonderfolge 2

„Coming-of-Age-Romane, Bücher aus der Sicht von Tieren und die ultimative Geschenkpapier-Technik“

23. Dezember: Weihnachtsfolge

Gast: Kinderbuch-Autorin Kirsten Boie

1. Dezember 2022 /BB

