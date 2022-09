Stand: 14.09.2022 10:56 Uhr NDR Bigband erstmals im Hannover-Abo

Die NDR Bigband lädt in der Saison 2022/2023 erstmals zu vier Abonnement-Konzerten in den Kleinen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover ein. Mit dabei sind u.a. Schlagzeuger John Hollenbeck und der Mundorgel-Virtuose Wu Wei. Darüber hinaus widmet die NDR Bigband der Jazz-Orchester-Legende Peter Herbolzheimer einen Abend. Drei der vier Programme sind Premieren.

Gemeinsam mit John Hollenbeck eröffnet die NDR Bigband die Saison in Hannover am Freitag, 23. September. Der US-amerikanische Schlagzeuger bringt „Music for Percussion Quartet and Big Band“ mit. Im zweiten Abo-Konzert, ebenfalls eine Premiere, wird Chefdirigent Geir Lysne als Komponist in Erscheinung treten: Für den Abend schreibt Lysne den beiden Bandmitgliedern Percy Pursglove (Trompete) und Florian Weber (Klavier) ein Doppelkonzert mit dem Titel „Chromatic Aberration“ auf den Leib. Das dritte Abo-Konzert setzt die Reihe „Masters of Jazz“ fort und ist dem langjährigen Leiter des Bundesjazzorchesters Peter Herbolzheimer gewidmet. Mit dem neuen Programm „Songs for Phoenix“ erkundet die Band gemeinsam mit dem chinesischen Mundorgel-Virtuosen Wu Wei beim vierten Abo-Konzert ungewöhnliche Klangwelten.

Alle Konzerte beginnen um 20.00 Uhr und finden im Kleinen Sendesaal im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover statt. Sowohl die Abonnements als auch die Einzelkonzerttickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich unter ndr.de/bigband oder im NDR Ticketshop im Landesfunkhaus Niedersachsen (Telefon: (0511-277 898 99; E-Mail: ticketshop.hannover@ndr.de).

Die Konzerte in Hannover im Überblick

Abo #1 23.09.22

John Hollenbeck: Music for Percussion Quartet and Big Band

John Hollenbeck (dr/ comp), JC Sanford (cond)

Abo #2 3.12.2022

Chromatic Aberration – A double concerto for piano, trumpet and bigband

Geir Lysne (cond)

Abo #3 22.02.2023

Rhythm Combination and Brass – NDR Bigband plays the music of Peter Herbolzheimer

Jörg Achim Keller (cond)

Abo #4 28.05.2023

Songs for Phoenix

NDR Bigband feat. Wu Wei

Wu Wei (sheng, erhu)

Geir Lysne (cond)

14. September 2022/ BB

