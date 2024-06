Stand: 28.06.2024 11:50 Uhr NDR 90,3 sendet live vom "Grünen Bunker" Feldstraße

Höher und grüner kann man in Hamburg kaum stehen: Am 5. Juli sendet Stephan Heller seine NDR 90,3 - Nachmittagsshow live vom Hochbunker auf dem Heiligengeistfeld. Der sogenannte "Grüne Bunker" wird an diesem Tag eröffnet und kann dann auch von jedermann besucht und bestiegen werden.

Stephan Heller sendet live vom Dach(garten), trifft Macherinnen und Macher sowie Besucherinnen und Besucher des Eröffnungstages. Und natürlich geht er selber auf Entdeckungstour auf Hamburgs neuem Wahrzeichen. Stephan Heller: "Wir sind mit unserem Programm immer dort, wo in Hamburg was passiert. Wir können von da oben sogar das EM-Viertelfinale auf dem Fanfest auf dem Heiligengeistfeld schauen. Wir sind live und wir sind Hamburg…!"

Rund um den viereckigen Koloss an der Feldstraße ist ein sogenannter Bergpfad gebaut und begrünt worden. 560 Meter geht es über Rampen und Treppen aufs Dach. Auf dem Dach wird es einen 1.400 Quadratmeter großen Garten für alle geben. Etwa 4.700 Pflanzen sollen den Bunker zu einer Naturoase in der Stadt machen.

NDR 90,3 am Nachmittag mit Stephan Heller

5. Juli 2024

15 bis 19 Uhr

