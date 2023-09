Stand: 11.09.2023 18:22 Uhr NDR 90,3 exklusiv: Felix Magath traut sich das Amt des Bundestrainers zu

Der ehemalige Bundesliga-Coach Felix Magath kann sich vorstellen, Fußball-Nationaltrainer zu werden. Das sagte er dem Hamburger Sender NDR 90,3.

"Ich weiß nicht, welches Anforderungsprofil der DFB für diese Position erstellt hat. Aber meiner Meinung nach ist es ja ganz eindeutig so, dass wir im Fußball jetzt dringend jemanden brauchen, der diese völlig verunsicherte Mannschaft, die gar nicht mehr in der Lage ist, an ihr Leistungsvermögen heranzukommen, wieder zusammenfügt. Und ich denke mal, dass ich - oft genug in der Bundesliga, und wir reden ja über die deutsche Fußballnationalmannschaft - in der Lage bin, verunsicherte Mannschaften wieder aufzurichten und ihnen so viel Vertrauen zu geben, dass sie wieder in der Lage waren, wieder sehr gute Leistungen zu bringen. Teilweise habe ich Mannschaften aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld oder sogar wieder in die Spitze der Fußball-Bundesliga geführt - und ich denke, das ist dass, was der DFB zurzeit auch braucht."

