NDR 90,3: Steffen Hallaschka und sein nicht gemachtes Udo-Selfie

Der Rockmusiker hat ihn nachhaltig geprägt - in der aktuellen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" von NDR 90,3 offenbart "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka seine tiefe Bewunderung für die deutsche Musikikone Udo Lindenberg und erzählt, wie stark er sich mit dem Superstar verbunden fühlt. "Wir haben ganz oft gemeinsam in unserer WG in Frankfurt, wo ich studiert habe, Udo-Lindenberg-Songs rezitiert und gesungen. Das war unser gemeinsames Guilty Pleasure. Wobei, das ist ja gar nicht so sehr Guilty Pleasure, das ist ja deutsches Kulturgut. Aber ich hatte auch die Alben der 70er-Jahre. Das war so meine erste große musikalische Leidenschaft. Die habe ich teilweise jetzt noch im Stehsatz", erzählt Hallaschka begeistert.

Besonders gerne erinnert er sich an einen unvergesslichen Moment mit Udo Lindenberg, wo er seinem Idol ganz nahe kam: "Tatsächlich stand ich mal bei einer Veranstaltung mit Olivia Jones zusammen und dann kam Udo an und suchte Feuer für seine Zigarre und sagte: Olivia, kann ich an deiner heißen Haut meine Zigarette anzünden? Und ich dachte, das ist jetzt mein Udo-Lindenberg-Moment. Jetzt könnte ich mein Selfie... Aber ich war einfach zu schüchtern. Ich dachte ja auch: Wie doof ist das denn jetzt, wenn ich ihn nach einem Selfie frage. Also das gibt es bis heute nicht. Udo, wenn du das hörst, wir sollten das in den nächsten 20, 30 Jahren noch hinkriegen."

Im Gespräch mit Daniel Kaiser verrät Steffen Hallaschka auch, welchen Hamburger Touri-Hotspot er noch nie besichtigt hat, warum er die Deutsche Bahn liebt und welchen wertvollen Tipp von Günther Jauch er beherzigt.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

