Stand: 23.05.2022 13:30 Uhr N-JOY präsentiert Jan Delay, Casper und einen Special Guest auf der IdeenExpo 2022 in Hannover

Termine: Sonnabend, 2., Freitag, 8., und Sonnabend, 9. Juli, Expo-Gelände

N-JOY präsentiert zwei der erfolgreichsten deutschsprachigen Solo-Künstler auf der Bühne der diesjährigen IdeenExpo: Jan Delay und Casper. Mit dabei sind in Hannover außerdem Sängerin Mathea und die Band Passepartout. Ein weiterer Top-Act wird noch bekannt gegeben. Der Platz direkt vor den Exponate-Hallen wird damit am ersten und zweiten Juli-Wochenende zum Konzert-Areal. Der Eintritt zu den Konzerten ist kostenfrei.

Am Eröffnungstag, Sonnabend, 2. Juli, holt N-JOY Moderator Dennis Pöring Jan Delay & Disko No. 1 auf die Bühne. Ob Reggae, HipHop, Soul, Funk oder sogar Rock – der Hamburger und seine Band haben keine Scheu vor musikalischen Genres. Egal, welcher musikalischen Richtung sie sich annehmen, am Ende ist es ihr ganz eigener unverwechselbarer Sound. Heraus kommen dabei Hits wie „Klar“, „Oh Jonny“, „Hoffnung“ und „St. Pauli“. Ihr aktuelles Album „Earth, Wind & Feiern“ ist ein Stilmix aus 70er-Jahre Disco, Afrobeat, Ska, Latin und Trap. Tanzen ist auf der IdeenExpo-Plaza also definitiv angesagt. Als Support kommt Sängerin Mathea aus Österreich nach Hannover. Gleich mit ihrer Debüt-Single „2x“ feierte sie vor vier Jahren Chart-Erfolge. Mit „Chaos“, „Wollt dir nur sagen“, „Alles Gute“ und „Flächenbrand“ gelangen ihr weitere Hits. Im vergangenen Jahr nahm sie gemeinsam mit Mark Forster den Song „Willst du mich“ auf.

Eine Woche später, am Sonnabend, 9. Juli, rockt Casper das Expo-Gelände. Bis zu seinem elften Lebensjahr wuchs Casper in den USA auf – und sprach deshalb auch kein Wort Deutsch. Anhand eines Notizbuches, das er nach seiner Rückkehr nach Deutschland ständig mit sich führte, lernte er einzelne Wörter, die er im Alltag aufschnappte. Heute geht der Rapper furios mit Worten um und erhielt in den vergangenen Jahren zahlreiche Auszeichnungen für seinen Mix aus HipHop und Indie-Rock. Mit „XOXO“, „Hinterland“, „Lang lebe der Tod“ und dem Anfang des Jahres erschienenen „Alles war schön und nichts tat weh“ schaffte er vier Nummer-Eins-Alben in Folge. Seine aktuelle Frühjahr-Tour war ausverkauft, im Herbst spielt er in den größten Hallen Deutschlands. Das Musikprogramm startet mit der deutsch-französischen HipHop Band Passepartout. Die aus Hannover kommenden Musiker bestechen mit einem Mix aus Pop, Salsa, Rap, Reggae und Soul. Das Bühnenprogramm moderiert Jonny Thumb aus dem N-JOY Team.

Bereits am Freitag, 8. Juli, erwarten das Publikum auf dem Expo-Gelände zwei Live-Acts, die noch bekannt gegeben werden.

Das N-JOY Bühnenprogramm zur IdeenExpo 2022 in der Übersicht:

Sonnabend, 2. Juli

18.00 Uhr l Start N-JOY Bühnenprogramm mit DJ Holger Naggert und

Moderator Dennis Pöring

18.30 Uhr | Mathea

20.00 Uhr | Jan Delay & Disko No.1

Freitag, 8. Juli

18.00 Uhr l Start N-JOY Bühnenprogramm mit DJ SABIÉN und

Moderator Jonny Thumb

Sonnabend, 9. Juli

18.00 Uhr l Start N-JOY Bühnenprogramm mit DJ SABIÉN und

Moderator Jonny Thumb

19.00 Uhr | Passepartout

20.45 Uhr | Casper

Der Eintritt zu allen Konzerten und zur IdeenExpo ist frei. Weitere Informationen unter www.NDR.de oder www.N-JOY.de. Presseanfragen bitte an NDR Presse und Kommunikation, Mail: presse@ndr.de

23. Mai 2022

